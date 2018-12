Volley | A2 Femminile | Soverato ferma la capolista Mondovì

Volley : A2 Femminile - Soverato colpo grosso a Mondovì : I TABELLINI- GIRONE A- LPM BAM MONDOVI' - Volley Soverato 1-3, 25-17 23-25 21-25 22-25, LPM BAM MONDOVI': Schlegel 7, Rebora 9, Zanette 17, Valli 10, Tonello 14, Valpiani 1, Agostino, L,, Biganzoli 1, ...

Volley : A1 Femminile - Novara - Scandicci e Conegliano chiudono l'andata vincendo : ROMA- Si è conclusa l' andata della Samsung Volley Cup di A1 Femminile con il successo delle prime tre della classifica. L' Igor Gorgonzola Novara pone il sigillo su fase ascendente della Regular ...

Volley Femminile - Tabellone Coppa Italia 2019 : gli scontri diretti dei quarti di finale. Programma - orari e tv fino alla Final Four : Si avvicina il momento della Coppa Italia di Volley femminile 2019. Al termine del girone d’andata di regular season è stato definito il quadro dei quarti di Finale. Le prime otto squadre della classifica, infatti, hanno staccato il biglietto per i quarti di Finale della competizione previsti da mercoledì 16 gennaio a domenica 20 gennaio. Le quattro partite dei quarti si disputeranno in gare di andata e ritorno, per le quali è anche previsto il ...

Calendario Coppa Italia Volley Femminile 2019 : date - programma - orari e tv. Gli accoppiamenti dei quarti di finale : Si avvicina il momento della Coppa Italia di volley femminile 2019. Al termine del girone d’andata di regular season è stato definito il quadro dei quarti di finale. Le prime otto squadre della classifica, infatti, hanno staccato il biglietto per i quarti di finale della competizione previsti da mercoledì 16 gennaio a domenica 20 gennaio. Le quattro partite dei quarti si disputeranno in gare di andata e ritorno, per le quali è anche previsto il ...

Volley Femminile - Serie A1 2019 : 13^ giornata - si chiude l’andata. Novara per il riscatto - big match Busto-Conegliano : Sabato 29 dicembre si concluderà il girone d’andata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, la 13^ giornata di campionato si giocherà integralmente alle ore 20.30 con ben sei partite in contemporanea mentre Firenze osserva un turno di riposo. Novara vuole riprendersi dopo l’inatteso ko nel derby con Cuneo, le piemontesi sono già certe del primo posto ma vogliono prontamente rialzarsi e cercheranno di fare la differenza contro ...

Volley Femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - Casalmaggiore sconfigge Busto Arsizio. Novara Campione d’Inverno! : Casalmaggiore ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (25-19; 25-16; 13-25; 26-24) nel match che ha chiuso la 12^ giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le ragazze in rosa si sono imposte nell’attesissimo derby lombardo, rafforzando così il quinto posto in classifica e portandosi a solo una lunghezza dalle Farfalle e a due punti dall’accoppiata Scandicci-Conegliano che divide il secondo posto. Busto Arsizio ha fallito ...

Volley : A2 Femminile - Mondovì ko a Pinerolo - Perugia nel B stacca tutti : I TABELLINI- GIRONE A EUROSPIN FORD SARA Pinerolo - LPM BAM MONDOVI' 3-2, 25-20 25-20 22-25 25-27 20-18, EUROSPIN FORD SARA Pinerolo: Serena 23, Caserta 13, Zanotto 13, Buffo 21, Bertone 17, ...

Volley Femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - Novara crolla a Cuneo! Conegliano perde in casa - Scandicci si salva : Santo Stefano davvero pazzo per la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, la 12^ giornata ha regalato grandissime emozioni con ben quattro partite sulle cinque in programma nel pomeriggio che si sono risolte soltanto al tie-break. Colpi di scena, capovolgimenti di fronte, tanto pathos e azioni mozzafiato in campo hanno tenuto compagnia al pubblico che come sempre ha affollato i palazzetti in questo giorno di festa. Clamoroso crollo di Novara ...

Volley Femminile - si gioca a Santo Stefano! Gli orari e il calendario delle partite - come vederle in tv : Non conosce sosta la Serie A 2018-2019 di Volley femminile. Oggi, mercoledì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, andrà infatti in scena la dodicesima e penultima giornata del girone di andata del massimo campionato nazionale, con tante sfide interessanti che chiameranno sicuramente a raccolta tifosi e appassionati. Novara, dopo lo spavento della scorsa settimana a Busto Arsizio, vola a Cuneo per continuare la propria striscia di vittorie. ...

Volley Femminile - serie A1 2019 - dodicesima giornata. Busto Arsizio rischia a Casalmaggiore. Chieri o Club Italia : chi si sblocca? : Penultima giornata di andata e penultimo turno del 2018 in programma domani per la serie A1 femminile. La capolista Igor Gorgonzola Novara vuole festeggiare con un turno di anticipo il titolo di campione d’inverno e, per riuscirci, dovrà cercare di fare bottino pieno su un campo tutt’altro che semplice come quello della Bosca San Bernardo Cuneo. Un derby piemontese ad alta tensione perché i punti sono fondamentali da una parte e dall’altra con ...

Volley : A2 Femminile - S.G. Marignano raggiunge la vetta del Girone B : I TABELLINI- Girone A- ITAS CITTA' FIERA MARTIGNACCO - ZAMBELLI ORVIETO 2-3, 25-19 20-25 25-16 20-25 12-15, ITAS CITTA' FIERA MARTIGNACCO: Gennari 2, Caravello 11, Molinaro 18, Sunderlikova 13, ...

Volley : A2 Femminile - Omag in testa - cade Perugia - rallenta Orvieto : I TABELLINI- GIRONE A- ITAS CITTA' FIERA MARTIGNACCO - ZAMBELLI Orvieto 2-3, 25-19 20-25 25-16 20-25 12-15, ITAS CITTA' FIERA MARTIGNACCO: Gennari 2, Caravello 11, Molinaro 18, Sunderlikova 13, ...

Volley : A1 Femminile - Novara che rimonta : espugnata Busto : I TABELLINI- SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IL BISONTE FIRENZE 3-2, 17-25 17-25 25-21 25-12 15-6, SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bosetti 6, Ferreira Da Silva 9, Haak 31, Vasileva 7, Stevanovic 12, Malinov, ...