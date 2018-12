VIDEO Gol Serie A | le sintesi e gli highlights di tutte le partite del 29 dicembre

VIDEO/ Juventus Sampdoria - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Juventus Sampdoria , 2-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 19giornata, Cristiano Ronaldo e Quagliarella protagonisti.

VIDEO/ Empoli Inter - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Empoli Inter , 0-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 19giornata allo stadio Castellani , sabato 29 dicembre, .

VIDEO Milan-Spal 2-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Higuain risolve con una rete attesa da due mesi! : Il Milan ha superato, nell’ultimo turno del girone d’andata della Serie A 2018-2019, la Spal con il punteggio di 2-1. Di Petagna (con la complicità di Romagnoli) il gol del vantaggio ferrarese al 12°, rapidamente pareggiato nel giro di quattro minuti da Castillejo. Nel secondo tempo, al 64° minuto, il gol che pone fine al digiuno durato oltre 2 mesi di Higuain. Nel finale di partita Donnarumma mostra una volta di più tutte le sue ...

VIDEO/ Lazio-Torino - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Lazio-Torino , 1-1, : highlights e gol della partita valevole per la 19giornata di Serie A. I biancocelesti e i granata si spartiscono la posta.

Milan-Spal - che gol Castillejo! Bomba di sinistro per rispondere a Petagna [VIDEO] : Milan-Spal, dopo la rete di Petagna per il vantaggio spallino, Castillejo ha impattato con un sinistro da urlo Milan-Spal, Samu Castillejo ha messo a segno una rete fantastica, utile a mettere da parte la paura in casa rossonera dopo che Petagna aveva portato in vantaggio i suoi. Un’azione caparbia quella dello spagnolo che successivamente ha scagliato un sinistro perfetto alle spalle di Gomis: preciso e potente. Ecco il video della ...

Diretta/ Napoli Bologna - risultato live 3-2 - info streaming VIDEO e tv : Mertens in gol per gli azzurri! : Diretta Napoli Bologna streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

DIRETTA/ Napoli Bologna - risultato live 1-0 - info streaming VIDEO e tv : il VAR conferma il gol di Milik! : DIRETTA Napoli Bologna streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

VIDEO Parma-Roma 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Cristante e Under fanno volare i giallorossi : La Roma ha sconfitto il Parma per 2-0 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono riusciti a espugnare il Tardini e hanno chiuso il girone d’andata nel migliore dei modi. I capitolini hanno risolto la contesa nella ripresa: Cristante sblocca la situazione con un magico colpo di testa, poi Under chiude i conti e fa volare i ragazzi di Eusebio Di Francesco. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

VIDEO Empoli-Inter 0-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Keita la risolve nel finale! : L’Inter ha sconfitto l’Empoli per 1-0 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A 2018-2019, l’ultimo turno del girone d’andata. I nerazzurri hanno faticato a imporsi al Castellani e sono riusciti a risolvere la contesa al 72′ grazie a una bella rete di Keita Balde che ha trascinato gli uomini di Spalletti verso un nuovo successo dopo quello ottenuto contro il Napoli. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

Serie A LIVE - i match delle 15 : Ilicic - quinto gol dell’Atalanta! [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Juve e Sampdoria, continua il sabato di Serie A con le sette gare delle 15. Scontro salvezza al Bentegodi tra Chievo e Frosinone. L’Empoli, desideroso di tornare al successo, ospita l’Inter di Spalletti, che ritrova Nainggolan ma deve rinunciare a Perisic – infortunatosi nella rifinitura. All’Olimpico, la Lazio ospita il Torino di Mazzarri; l’squadra capitolina, la ...

Il Var annulla gol a Saponara al 92' di Juve-Samp : i VIDEO delle decisioni : Nell'anticipo della 19giornata tra Juventus e Sampdoria , tre le decisioni di Valeri prese con l'utilizzo della VIDEO-assistenza arbitrale. Quello che fa più discutere, è l'ultimo. Il gran gol del ...

DIRETTA ALBINOLEFFE IMOLESE / Risultato live 0-0 - streaming VIDEO e tv : Sibilli a un passo dal gol! : DIRETTA ALBINOLEFFE IMOLESE streaming video e tv: probabili formazioni, orario e Risultato live della partita di Serie C per la 20giornata nel girone B.

Juventus-Sampdoria - gol annullato a Saponara per fuorigioco : chiamata corretta - ecco perchè [VIDEO] : Grandi polemiche per il gol annullato a Saponara nel finale di Juventus-Sampdoria: chiamata giusta dell’arbitro Valeri, arrivata con l’ausilio del Var Juvenuts-Sampdoria si conclude fra grandi polemiche. Il motivo? Il gol segnato al 92′ da Riccardo Saponara che aveva fissato sul 2-2 il punteggio della partita, prima di essere annullato dall’arbitro dopo la consultazione al Var. chiamata molto contestata dai tifosi ...