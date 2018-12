Victoria 2 puntata speciale Natale | trama e anticipazioni 30 dicembre 2018

cubemagazine

(Di domenica 30 dicembre 2018). Torna su Canale 5 domenica 30la serie tv britannica targata BBC con un episodioa tema natalizio che conclude di fatto la seconda stagione. Ecco di seguito lesulla terza. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICADurante le festività di natalizie del 1846, Albert introduce a corte gli alberi die decora le stanze. Inoltre invita la madre diai festeggiamenti senza chiederle il permesso. Nel frattempo la regina cerca in tutti i modi di far sentire a suo agio Sarah, una ragazza africana regalatele dal Re di Dahomey. Intanto Re Leopold tenta di far sposare a Ernest una principessa benestante della Germania, ma il ragazzo adora la Duchessa Harriet nonostante le tiene il segreto della sua malattia. Paget, anche se in lutto per la ...