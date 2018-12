Vice L’uomo nell’ombra film al cinema | cast | recensione | curiosità

cubemagazine

: Vice - L'uomo nell'ombra - cinemagayit : Vice - L'uomo nell'ombra - strmovieIT : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - _CittadelCinema : VICE - L'UOMO NELL'OMBRA -

(Di domenica 30 dicembre 2018)L’uomo nell’ombra è uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 3 gennaio 2019. La pellicola diretta da Adam McKayha come protagonisti Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEL’uomo nell’ombraal: scheda eGENERE: Biografico, Drammatico, Commedia ANNO: 2018 REGIA: Adam McKay: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Jesse Plemons, Shea Whigham, Alison Pill, Lily Rabe, Eddie Marsan, Tyler Perry, Justin Kirk, Bill Camp, Fay Masterson, Lisa Gay Hamilton DURATA: 132 MinutiL’uomo nell’ombraal: trama La trama ripercorre in modo inedito e non convenzionale la storia dell’ascesa al potere dell’ex ...