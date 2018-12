Verona ai piedi di Pazzini | l' ospite indesiderato

Calcutta – Tutti in piedi - al cinema il concerto all’Arena di Verona : sale e info sui prezzi dei biglietti : Calcutta – Tutti in piedi sarà al cinema per tre giorni, dal 10 al 12 dicembre. Le sale cinematografiche interessate dalla proiezione sono quelle del circuito UCI cinema che a dicembre proietta il film sul concerto sold out di Calcutta all'Arena di Verona. Il film evento Calcutta - Tutti in piedi è diretto da Giorgio Testi e sarà l'occasione per i fan di rivivere il concerto che l'artista ha tenuto la scorsa estate nella ambita cornice ...

Calcutta – Tutti in Piedi al cinema a dicembre con il concerto sold out all’Arena di Verona : tutte le sale : Calcutta – Tutti in Piedi, negli UCI cinema a dicembre. Il film evento diretto da Giorgio Testi racconterà il concerto di Calcutta all’Arena di Verona e sarà nelle sale cinematografiche del circuito Uci per tre serate, dal 10 al 12 dicembre. Il film è distribuito da Lucky Red e si concentra esclusivamente sul concerto che Calcutta ha tenuto lo scorso 6 agosto davanti a 13.000 fan nella magica cornice dell'Arena di Verona, sold out con diversi ...

Calcutta - Tutti in piedi - il live all'Arena di Verona arriva al cinema : Si tratta di un vero e proprio viaggio intimo all'interno del mondo artistico e privato di Calcutta, fatto di canzoni, amicizie, ricordi, collaborazioni, ma anche di grafiche e short films, tipiche ...