Vento forte in Lombardia | raffiche fino a 100 km h | tetti scoperchiati e strade chiuse

Capodanno : arriva aria artica. Previsti piogge - Vento forte e neve a quote collinari - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Michele Conenna, il noto meteorologo annuncia: sono le ultime ore di Alta Pressione con temperature miti e cieli soleggiati. Da oggi pomeriggio , domenica 30 dicembre, è in arrivo un peggioramento con ...

Maltempo Trentino : Vento forte in arrivo : Dal pomeriggio di oggi, e fino a lunedi’ 31 dicembre, forti venti da nord interesseranno il Trentino. I venti saranno fino a molto forti nelle zone piu’ esposte in quota (90-120 km/h) e a tratti intensi anche in valle, dove le raffiche potranno raggiungere i 70-90 km/h. La fase piu’ intensa, avverte MeteoTrentino, e’ prevista nel pomeriggio di domenica. I venti saranno poi in temporanea attenuazione martedi’ 1 ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per Vento forte il 30 e 31 dicembre : La fine del 2018 sarà caratterizzata, in Veneto, da condizioni Meteorologiche di vento forte. Alla luce di queste previsioni, emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane, valevole per le intere giornate del 30 e 31 dicembre. In particolare, tra domenica 30 e lunedì 31, sono previsti venti da nord, forti in ...

Maltempo - forte Vento in Varesotto : scoperchiato il tetto di una scuola : Nel comune di Laveno Mombello (Varese), in via Pradaccio, parte del tetto della scuola primaria è stato scoperchiato a causa del forte vento che sta soffiando sul territorio. Le tegole sono cadute sulla via adiacente. Sul posto stanno operando le squadre dei distaccamenti di Laveno e Ispra con due autopompe e un’autoscala. Non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco della provincia di Varese, stanno intervenendo per diverse ...

Allerta Meteo Natale - la Protezione Civile lancia un avviso per il forte Vento in arrivo sul bordo dell’Anticiclone : deboli piogge al Sud dopo il super caldo : Allerta Meteo – Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Maltempo : Vento forte sulla A12 e sulla SS698 : Astral Infomobilità rende noto che si registra "vento forte sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia tra l'allacciamento con la A91 Roma-Fiumicino e la statale 698 del Porto di Civitavecchia".

Maltempo : nebbia su A1 e A24 - Vento forte sulla diramazione Roma Sud : Astral Infomobilità rende noto che si registra "nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli tra l'allacciamento con la A24 Roma-Teramo e Valmontone. Visibilità a 80 metri. nebbia anche sulla A24 tra Vicovaro Mandela e Carsoli, anche qui visibilità a 80 metri. vento forte, invece, sulla diramazione Roma sud all'altezza dell'innesto col Raccordo."

Meteo - nuova ondata di maltempo : temporali e forte Vento : Secondo il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile ci sarà un nuovo peggioramento già a partire da domani: ecco...

Maltempo : allerta meteo per Vento forte a Palermo - chiuse ville e giardini cittadini : La protezione civile regionale della Regione Sicilia ha emesso un avviso di allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico per la giornata di oggi. "In considerazione della previsione di Venti da forti a burrasca il dirigente del settore del Verde ha deciso la chiusura in via precauzionale delle ville e dei giardini cittadini", si legge in una nota del Comune di Palermo.

Maltempo Firenze : domani allerta gialla per Vento forte : allerta per rischio vento forte domani a Firenze e provincia: il centro funzionale regionale ha diramato un avviso codice giallo valido dalla mezzanotte di domani. L'allerta, che si concluderà 24 ore dopo, riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

A Palermo una 'pioggia' di tronchi causata dal forte Vento : Ancora pioggia di rami e pezzi di tronco in viale delle Magnolie a Palermo con serio rischio per l'incolumità delle persone. Ieri, a causa del vento, si sono staccati rami dai grossi Ficus ...

Maltempo - Vento forte a Cagliari : il Comune chiude i parchi : A causa del forte vento, il Comune di Cagliari ha disposto la chiusura al pubblico per motivi di sicurezza dei parchi di San Michele, Monte Urpinu e Bonaria: non riapriranno fino a quando non cesseranno le condizioni di pericolo. Il maestrale imperversa in Sardegna da 2 giorno, provocando danni e disagi. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per condizioni meteo avverse valida fino alla mezzanotte.

Maltempo - Vento forte in Sardegna : evacuazioni e numerosi interventi dei vigili del fuoco : forte vento di maestrale in Sardegna: numerosi i danni e i disagi registrati dalla giornata di ieri. A causa dell’oscillazione di una gru, ad Olbia alcune famiglie di una palazzina di via Emanuela Loi sono state evacuate. Il maestrale ha spazzato la Gallura, ma i collegamenti aerei e navali per la penisola sono rimasti regolari. Intervento dei vigili del fuoco a Cagliari per un palo dell’illuminazione caduto sulla strada nella notte. ...

Maltempo : forte Vento a Palermo - alberi abbattuti e cartelloni divelti : Palermo, 10 dic. (AdnKronos) - alberi abbattuti, rami spezzati e cartelloni pubblicitari divelti. A Palermo sono numerosi i danni e i disagi creati dal forte vento che da ieri soffia su tutta Sicilia occidentale. In via Parlatore la strada è stata chiusa a causa della caduta di un albero