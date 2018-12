Venezia | il ticket d' ingresso è legge | ai turisti costerà tra i 2 | 5 e i 5 euro

Venezia - con la manovra arriva il ticket d'ingresso : arriva il ticket di ingresso a Venezia. Lo consente una norma della legge di Bilancio che la Camera sta per votare e che prevede la possibilità di applicare il contributo - tra i 2,5 e 5 euro - a chi raggiunge 'con qualunque vettore la città antica'. Riguarderà solo i turisti giornalieri e sarà alternativa all'attuale imposta di soggiorno. Si pagherà, insomma, per la sola ragione di aver messo piede nella ...

