VENEZIA | CON LA MANOVRA ARRIVA IL TICKET DI INGRESSO Da 2 | 5 a 10 euro | ira sul web per

DIRETTA VENEZIA CARPI/ Risultato live 0-1 - streaming video Dazn : i lagunari non riescono a pungere! - Serie B - : DIRETTA VENEZIA CARPI streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie B per la 19giornata.

VENEZIA - con la Manovra arriva il ticket d'ingresso per i turisti giornalieri : arriva il ticket di ingresso a Venezia. Lo consente una norma della legge di Bilancio che la Camera sta per votare e che prevede la possibilità di applicare il contributo - tra i 2,5 e 5 euro, ...

VENEZIA - con la manovra arriva il ticket d'ingresso : arriva il ticket di ingresso a Venezia. Lo consente una norma della legge di Bilancio che la Camera sta per votare e che prevede la possibilità di applicare il contributo - tra i 2,5 e 5 euro - a chi raggiunge 'con qualunque vettore la città antica'. Riguarderà solo i turisti giornalieri e sarà alternativa all'attuale imposta di soggiorno. Si pagherà, insomma, per la sola ragione di aver messo piede nella ...

ENAC convoca ENAV per guasto radar di terra di VENEZIA : Il malfunzionamento del radar di terra dell'Aeroporto di Venezia ha indotto l'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, a decidere di convocare in sede l'ENAV, che ne ha la responsabilità quale ...

VENEZIA - nebbia e radar fuori uso : caos in aeroporto/ Ritardi e cancellazioni - finiscono anche i panini : Venezia, nebbia e radar fuori uso: caos in aeroporto. Ritardi e cancellazioni, finiscono anche i panini negli aerei. Le ultime notizie

VENEZIA - spray al peperoncino contro il marinaio del vaporetto : Venezia Un marinaio di Actv, l'azienda dei trasporti di Venezia, è stato aggredito venerdì poco dopo le 16 con lo spray al peperoncino. L'episodio è avvenuto all'imbarcadero delle Zattere, dove un ...

Serie A Basket - 12ª Giornata – Boxing Day amaro per VENEZIA : ko casalingo contro Trieste e Milano va in fuga : Venezia sconfitta nel Boxing Day della 12ª Giornata della Serie A di Basket: la formazione di coach De Raffaele si arrende a Trieste e perde terreno dalla capolista Milano Boxing Day amaro per Venezia! La formazione veneta era chiamata al successo dopo la vittoria dell’Olimpia Milano di ieri contro Brescia, ma i ragazzi di coach De Raffaele sono crollati in casa contro Trieste (75-83). Primo quarto a ritmi bassi fra le due squadre che si ...

Lady Gaga - matrimonio a VENEZIA da 5 milioni di dollari con Elton John tra gli invitati? : Questo Natale 2018 si apre con una notizia di gossip molto importante: secondo quanto riferisce la rivista statunitense Life & Style, la cantante Lady Gaga sposerà a breve il compagno Christian Carino a Venezia. Il matrimonio dovrebbe costare sui 5 milioni di dollari. Prescelta anche la location: si tratta di Venezia. Sulla data invece vige incertezza.Christian Carino è un imprenditore e manager di molti volti dello showbiz americano, ...

Scontro fra barche a VENEZIA - un disperso : Tre persone in salvo e una dispersa . E' il bilancio di uno Scontro tra due imbarcazioni avvenuto questa notte attorno alle 1.30 di notte nella Laguna di Venezia in zona Valle Sette Morti di ...