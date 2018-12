Venezia | arriva il ticket d' ingresso | da 2 | 5 a 5 euro per chi vuole entrare in città

Venezia - arriva il ticket d'ingresso in città - : Il comma 1129 della manovra prevede la possibilità di applicare il contributo a chi raggiunge "con qualunque vettore la città antica". Sarà alternativa all'attuale imposta di soggiorno e riguarderà ...

Venezia - Manovra : arriva il ticket di ingresso : La Legge di Bilancio approvata dalla Camera, al comma 1129, prevede la possibilità di applicare un contributo – tra i 2,5 e 5 euro – a chi raggiunge “con qualunque vettore la città antica” di Venezia: una sorta di “ticket di ingresso” per la città lagunare che andrà a sostituire l’attuale tassa di soggiorno. Dovrebbe funzionare con sostituto d’imposta: a pagare, come sovrapprezzo sui biglietti, ...

Natale a Roma : dopo Spelacchio in piazza Venezia arriva Spezzacchio : Mitico corridore ciclista vincitore di campionati del mondo e Giri d'Italia. Ne vinse tanti fino a quando lo pagarono per non correrne più. Gli avversari non ci stavano a misurarsi ancora con lui, ...

Venezia : in Camera Commercio arriva Sari contro la burocrazia (2) : (AdnKronos) - Il Registro Imprese è un registro pubblico informatico previsto dal Codice Civile, gestito dalle Camere di Commercio e in cui sono inseriti tutti i dati e le informazioni della vita di un’impresa, fornisce un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna attività, garantendo l

Natale : arriva l’albero in piazza San Pietro - è un dono del Friuli Venezia Giulia : È arrivato in piazza San Pietro l’albero di Natale: quest’anno è donato dal Friuli Venezia Giulia. Alto circa 23 metri, proviene dalla Foresta del Cansiglio, in provincia di Pordenone. E’ giunto in piazza oggi all’alba, sarà issato in giornata e posto accanto all’obelisco. L’addobbo e le decorazioni saranno fornite dalla Direzione dei Servizi Tecnici del Governatorato, mentre il sistema di illuminazione, a basso ...

Sanità : all'Ircss San Camillo di Venezia arriva il nuovo direttore scientifico (2) : (AdnKronos) - Il direttore generale del San Camillo Francesco Pietrobon commenta così la nomina: "Si tratta di un’ottima scelta per la nostra struttura. Mantini è un ricercatore di alto livello ed ha una profonda esperienza nel campo delle neuroscienze. Ha inoltre un’ampia rete di contatti internazi

Sanità : all'Ircss San Camillo di Venezia arriva il nuovo direttore scientifico : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - Quarant'anni, di Pescara, un percorso di studi che dopo la laurea e il dottorato in Italia lo ha portato ad approfondire le sue esperienze in Belgio e in Inghilterra (a Oxford), oltre cento pubblicazioni sulle principali riviste internazionali e numerosi progetti di ric