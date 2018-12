VALLE SERIANA | ALBERO SU SEGGIOVIA | SCIATORI SOSPESI NEL VUOTO Ultime notizie | un

Maltempo Lombardia : nevica in alta VALLE SERIANA e Brembana : nevica in Lombardia, in alta valle Seriana e in valle Brembana: i tetti sono imbiancati. L’ondata di Maltempo con crollo termico ha raggiunto anche la Bergamasca: in serata e nella notte, tra oggi e domani, è prevista qualche precipitazione nevosa anche a quote molto basse. Non si segnalano al momento disagi alla circolazione. L'articolo Maltempo Lombardia: nevica in alta valle Seriana e Brembana sembra essere il primo su Meteo Web.