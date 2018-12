Uscita PS5 e Xbox Scarlett | fino a 12 GB di RAM? Novità sulle caratteristiche

optimaitalia

: Uscita #PS5 e #XboxScarlett, fino a 12 GB di RAM? Novità sulle caratteristiche - OptiMagazine : Uscita #PS5 e #XboxScarlett, fino a 12 GB di RAM? Novità sulle caratteristiche - GiuseppeTuriaco : PS5 e Xbox Scarlett: per Michael Pachter usciranno prima del 2021 - gamesblogit : PS5 e Xbox Scarlett: per Michael Pachter usciranno prima del 2021 -

(Di domenica 30 dicembre 2018)Il 2019 potrebbe rappresentare l'ultimo grande anno di PS4 eOne. Probabilmente Sony e Microsoft riveleranno nel corso del 2019 le nuove console, PS5 e quella che per ora viene chiamata. In particolare secondo il mitico analista Michael Pachter le due console saranno annunciate entro la fine del 2019l con l'fissata nel 2020. Ecco cosa ha detto:Penso che sarà più interessante vedere cosa succederà alle console attuali. Microsoft ridusse drasticamente la produzione della360 poco prima di lanciare laOne, Sony invece fece l’opposto, mantenne la produzione della vecchia console ancora per un po'. Penso che Sony abbia una visione differente, sono convinti di vendere almeno 30 milioni di console in Africa, Asia, America Latina ed alcune parti dell’Europa, per questo credo che la PS4 resterà in vita ancora per un po', subendo un netto taglio di prezzo ...