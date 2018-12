Usa | Trump alla prova dello shutdown In Europa scatta la fine del Qe

Usa-Cina : i negoziatori di Trump lavorano a un accordo-quadro sul commercio : New York - L'amministrazione Trump sta lavorando in concreto a un accordo con la Cina che riesca a superare la pericolosa guerra commerciale tra le due grandi potenze economiche. E se un'intesa è ...

Come Ue e Cina si annUsano in senso anti Trump : La Cina è più sicura di sé, con un maggiore controllo sull'economia e sulla società in generale. Fornisce un modello di sviluppo centrato sullo Stato Come modello alternativo per i Paesi in via di ...

Usa - Trump vuole vietare i prodotti Huawei e Zte : Il presidente americano Donald Trump sta valutando la possibilità di firmare un ordine esecutivo nel nuovo anno che vieterebbe alle società Usa di usare apparecchiature per le telecomunicazioni ...

Usa - bimbo di otto anni muore al confine con il Messico. Trump : 'Avanti col muro' : Su questa sfida si giocherà buona parte della presidenza Trump, ma anche dell'immagine degli Usa nel mondo.

Usa - Trump : non possiamo continuare a essere il poliziotto del mondo - : 'Gli Stati Uniti non possono continuare ad essere il poliziotto del mondo', ha detto Trump. 'Non è giusto quando il fardello è tutto su di noi, …

Usa. Scalo in Germania per Trump : 04.58 Pausa tecnica per il rifornimento dell' Air Force One in Germania per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la visita a sorpresa alle forze armate americane di stanza in Iraq. Questo stop è l'occasione, per Trump, per incontrare le truppe Usa in Germamania.

Trump - visita a sorpresa in Iraq : «Gli Usa non saranno più i gendarmi del mondo» : Il presidente americano fa visita alle truppe nelle zone di combattimento in gran segreto, a meno di una settimana dall’annuncio del ritiro ufficiale dalla Siria

Usa - Trump a un bimbo di 7 anni : 'Sei grande per credere a Babbo Natale' : La sua era una delle numerose telefonate di Natale alla Norad, l'agenzia Usa della Difesa aerospaziale, l'ente che da oltre 60 anni "monitora" il percorso di Babbo Natale nel mondo. Ad alcune di ...

Usa - Trump : lo shutdown “continua finché non saranno assicurati i fondi per il muro” : Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito oggi che lo “shutdown” (il blocco parziale delle attività federali) non sarà revocato fino a quando non verranno assicurati i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico: Trump ha reso noto che si recherà alla frontiera a gennaio per una visita presso una nuova parte della barriera in costruzione. L'articolo USA, Trump: lo shutdown “continua finché non saranno ...

Usa - comitato di crisi contro l’emergenza mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Il Working Group on Financial Market che comprende dal Tesoro alla Federal Reserve e alla Securities and Exchange Commission, creato nel momento più nero all’indomani della grande crisi del 2008, si vedrà in giornata e rimarrà mobilitato...

Trump attacca di nuovo la Fed : 'è l'unico problema dell'economia Usa'. Giù Wall Street : "l'unico problema della nostra economia è la Fed" - twitta Trump che rilancia: "Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei ...

