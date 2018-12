Usa | morto bimbo yemenita | madre bloccata a lungo da travel ban

Ultrà morto - uno degli arrestati accUsa un leader della Curva Nord - : Ha deciso di collaborare uno dei tre arrestati dopo gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli. Nel corso dell'interrogatorio, davanti al gip, fa il nome di uno degli ispiratori dell'attacco ai ...

Ultrà morto - uno degli arrestati accUsa un leader della Curva Nord : Ultrà morto, uno degli arrestati accusa un leader della Curva Nord Ha deciso di collaborare uno dei tre arrestati dopo gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli. Nel corso dell’interrogatorio, davanti al gip, fa il nome di uno degli ispiratori dell’attacco ai tifosi partenopei durante il quale ha perso la vita Daniele ...

Ultras morto - Salvini : “Chiudere stadi e vietare trasferte è la risposta sbagliata”. Ma Conte : “Sarebbe opportuna paUsa” : La chiusura degli stadi e le trasferte vietate sono “la risposta sbagliata” alla violenza negli stadi. Matteo Salvini si scaglia contro la misura più usata dalla giustizia sportiva (e caldeggiata anche dal questore di Milano, Marcello Cardona) per punire gli episodi di razzismo e scontri tra Ultras. Una sanzione usata dal giudice federale anche giovedì dopo gli ululati contro il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly e gli scontri ...

Usa - morto Overton - il più anziano veterano del mondo aveva 112 anni : È morto in Texas all'età di 112 anni Arvin Overton , l'uomo più vecchio degli Stati Uniti e il più anziano veterano nel mondo della Seconda guerra mondiale. Da alcuni anni, Richard Arvin Overton è abituato a veder sfilare giornalisti e cameraman fuori dalla casetta che si è fatto costruire a Austin, in Texas. Con i ...

Inter-Napoli - morto ultrà investito da un suv nero durante scontri. «Pulmini presi d'assalto. Stop trasferte nerazzurri e curva chiUsa» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, originario di Varese, aveva ricevuto...

