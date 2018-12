Usa | la giornalista Bre Payton | 26 anni | muore improvvisamente per influenza e meningite

Influeza - Rezza (Iss) sulla morte della giornalista Usa : “Un caso eccezionale” : “Non abbiamo tutti gli elementi necessari per valutare il caso della morte della giovane giornalista statunitense, Bre Payton. Non sappiamo se avesse fattori di rischio, per esempio. Ma la morte di una giovane di 26 anni, nel caso di una persona sana, per complicanze in un’influenza da H1N1 è sicuramente un evento eccezionale e raro” . Lo spiega all’Adnkronos Salute Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie ...

Salute - Usa : giornalista repubblicana muore per influenza suina : La giornalista e commentatrice repubblicana Bre Payton è morta dopo avere contratto l’influenza suina, cioè il virus dell’influenza A (H1N1). La 26enne era una collaboratrice del magazine online conservatore The Federalist e di Fox News. Secondo i medici, a provocare la morte sarebbero stati l’influenza H1N1, e forse una meningite. La giornalista viveva a Washington ma si trovava per lavoro a San Diego, in California. E’ ...

Bayern Monaco - Ribery si scUsa con il giornalista aggredito a Dortmund : L’attaccante Franck Ribéry si è scusato pubblicamente in un video, trasmesso in tedesco sul sito del Bayern Monaco, con il giornalista sportivo di BeIN Sports Patrick Guillou, insultato e aggredito a Dortmund: “Ho incontrato ieri con Patrick Guillou, è bello che sia venuto a Monaco per parlare. Ho fatto qualcosa di sbagliato, ma ero molto turbato dopo la partita. Mi sono scusato con Patrick, con lui e la sua famiglia e spero ...

Maria Grazia Cutuli - condanna in appello a 24 anni per imputati accUsati dell’omicidio della giornalista : condanna a 24 anni di reclusione confermata in appello per i due afgani accusati dell’omicidio dell’inviata del Corriere della Sera, Maria Grazia Cutuli, avvenuto in Afghanistan il 19 novembre 2001. La sentenza è della prima Corte d’assise d’appello, presieduta da Andrea Calabria con Giancarlo De Cataldo; 24 anni di reclusione – a conferma della decisione di primo grado del novembre 2017 – sono stati inflitti a Mamur e Zan Jan, ...

La CNN fa caUsa a Donald Trump per il ritiro delle credenziali al giornalista Jim Acosta - : Il network invoca la violazione della Costituzione che protegge la libertà di parola e di stampa, dopo che il reporter Acosta è stato definito dal presidente un "maleducato e nemico del popolo". In ...

Accuse alla Casa Bianca : Usato un video modificato per cacciare il giornalista della Cnn : Genova - La Casa Bianca avrebbe manipolato il video della conferenza stampa dopo le elezioni di Midterm negli Usa, quella da cui è stato 'cacciato' il giornalista Jim Acosta della Cnn , per farlo ...