Usa, Graham assicura che Trump sta bene

"Non è sotto assedio" ed è di "buon umore", aperto a un compromesso con i democratici per concludere lo shutdown. Così il senatore repubblicano Usaparlando di, da giorni barricato nella Casa Bianca dopo aver annullato le vacanze natalizie per il blocco delle attività amministrative., stretto alleato del presidente, auspica che i dem giungano a un accordo sui fondi per la sicurezza al confine con il Messico, ricordando che in passato votarono "sì" ad alcune barriere."Nulla di immorale in un muro", dice.(Di lunedì 31 dicembre 2018)