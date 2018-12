Usa | cyber-attacco colpisce la distribuzione di diversi quotidiani

Kiev sventa 'cyber raid' e accUsa Mosca : 20.57 Le autorità ucraine denunciano di aver sventato un massiccio attacco cibernetico e accusano la Russia per il presunto assalto digitale. Le tensioni tra i due Paesi si fanno dunque ancora più acute: i servizi di sicurezza di Kiev affermano che gli hacker avrebbero innescato dei virus per carpire informazioni sul loro sistema giudiziario. L'Ucraina è stata bersaglio di cyberattacchi da quando la Russia ha annesso la Crimea nel 2014 e le ...

Cyber attacchi - Eisenberg : Possono caUsare enormi danni : Roma, 3 dic., askanews, - I Cyber attacchi stanno aumentando'. Lo ha detto l'ambasciatore americano in Italia Lewis Eisenberg, intervenuto a Roma durante l'apertura del primo incontro del Dialogo ...

Cyber Monday : negli Usa previste vendite record per 7 - 8 miliardi di dollari : negli Usa sono previste vendite record per 7,8 miliardi di dollari per il Cyber Monday, la giornata delle vendite natalizie online. Lo rivela Adobe Analytics. Il risultato sarebbe superiore ai 6,2 ...

“Rischi di cyberspionaggio - gli Usa chiedono ai Paesi alleati di non Usare i cellulari Huawei” : Il governo Usa ha avviato una «straordinaria campagna di sensibilizzazione» dei Paesi alleati, Italia compresa, per persuadere le compagnie di tlc a non usare le apparecchiature prodotte da Huawei. Lo scrive il Wall Street Journal citando persone a conoscenza della situazione. Funzionari Usa avrebbero informato, in merito a rischi sulla cybersicure...

Giappone - il ministro della cybersicurezza ammette : «Non ho mai Usato il pc» : ... arrestato Una storia, quella di Yoshitaka Sakurada , che contrasta con la meritocrazia e l'efficienza nipponica che da sempre vengono decantate in tutto il mondo. In molti, nel paese del Sol Levante ...

Giappone - il ministro della cybersicurezza che non Usa il pc fa scalpore. Ma a me preoccupa altro : Ha fatto scalpore la notizia del ministro della sicurezza informatica Giapponese che ha recentemente ammesso di non aver mai usato un computer. Ma sinceramente mi preoccupa di più il fatto che nella pubblica amministrazione italiana – come ha dimostrato l’indagine della commissione parlamentare d’inchiesta presieduta dal collega Paolo Coppola, prestato nella scorsa legislatura alla politica – in moltissimi ministeri ed ...