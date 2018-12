United non si ferma - poker nel posticipo : ANSA, - ROMA, 30 DIC - José Mourinho è ormai solo un lontano ricordo a Old Trafford: senza di lui il Manchester United vola, totalizzando tre vittorie nelle ultime tre partite, con 12 gol fatti e solo ...

Premier - lo United non si ferma : 4-1 al Bournemouth. Ok City e Chelsea : Nel segno di Ngolo Kanté il Chelsea chiude il 2018 con l'1-0 sul campo del Crystal Palace e vola a più 5 sull'Arsenal, in questo momento l'avversario numero uno per il quarto posto. La squadra di ...

Manchester United - Mourinho non è più l'allenatore : Josè Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. Decisivi i deludenti risultati della prima parte della Premier League. La notizia dell'esonero dell'allenatore portoghese è stata data dalla dirigenza dei Red Devils tramite un comunicato ufficiale e sul profilo Twitter. Secondo quanto sostiene Sky, al momento la squadra è affidata a Michael Carrick (fino allo scorso anno centrocampista dello United ed entrato nello staff tecnico della ...

Calcio - Josè Mourinho non è più l’allenatore del Manchester United! : La notizia era nell’aria, ma quando il sito ufficiale del Manchester United ha pubblicato la notizia, tutto il mondo del Calcio ha sentito il contraccolpo: Josè Mourinho non è più l’allenatore dei Red Devils. La news-bomba giunge con uno stringato comunicato che recita: “Il Manchester United annuncia che Josè Mourinho ha lasciato il club con effetto immediato. Vogliamo ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto durante ...

Manchester United - Mourinho : 'Pogba un virus? Non sto a questo gioco' : Un rapporto tra alti e bassi e qualche scintilla di troppo, specialmente negli ultimi mesi. Tra José Mourinho e Paul Pogba non sempre tutto ha funzionato per il meglio, ma l'attuale allenatore del ...

Manchester United - clamorosa lite Mourinho-Pogba : “sei solo un virus - non giochi a calcio” : Mourinho-Pogba, la querelle tra i due prosegue ed i toni in casa Manchester United si alzano in maniera a dir poco pericolosa Mourinho-Pogba, nuovo atto di un rapporto mai decollato. I due si stanno beccando da inizio stagione ed in casa Manchester United si prospettano ore calde in vista del mercato invernale, ma sopratutto di quello estivo del 2019. “O lui o me”, sembra voler dire Pogba con i suoi continui atteggiamenti, ma ...

Manchester United - McTominay imita Brozovic : la mossa del coccodrillo non evita il gol di Cedric. VIDEO : Don't try this at home. Non provate a farlo a casa. Potrebbe essere il nuovo motto di Marcelo Brozovic che, da qualche settimana, ha dato il via alla moda del coccodrillo. O meglio, alla mossa del ...

Manchester United - Mourinho contro Pogba : 'Sei un virus! Non rispetti gli altri e danneggi chi ti sta intorno' : Uno sfogo durissimo quello dell'allenatore portoghese, spazientito dall' ennesima prova sottotono del centrocampista che si è laureato campione del mondo con la Francia. Una partita insufficiente ...