Un anno di sport | i momenti più belli del 2018 Le FOTO

Carola Maccagno è lo "Sportivo dell'anno 2018" di Finale Ligure : Salvatore Finocchiaro ed al Presidente della World Kettlebell Sport Federation nonché allenatore della squadra italiana Campione del Mondo e tecnico del plurimedagliato Christian Borghello. Sono ...

Esport : i 10 titoli che hanno distribuito i montepremi più alti nel 2018 - dagli storici CSGO e Dota2 alla new entry Fortnite : A pochi giorni dalla fine del 2018 è giunto il momento di fare classifiche e bilanci dell’annata Esport. La prima riguarda i 10 montepremi (totali) più alti per gioco, distribuiti nel corso dell’intera annata dalle relative competizioni, stilata da The Esports Observer e basata sui dati raccolti da Esports Earnings. Il primi risultati che saltano all’occhio vedono i tre principali titoli competitivi incrementare la somma di denaro andata in ...

Necrologio sportivo : tutti i campioni che ci hanno lasciato nel 2018 : Come vuole il corso naturale delle cose, anche nel 2018 tanti campioni sportivi ci hanno lasciato, alcuni per cause naturali, altri in tragici incidenti. Ricordiamoli tutti in questo Necrologio sportivo dell’anno. 1º gennaio Gert Brauer, calciatore tedesco orientale (n. 1955) Hannu Rantakari, ginnasta finlandese (n. 1939) 2 gennaio Alan Deakin, calciatore inglese (n. 1941) Michael Pfeiffer, calciatore tedesco (n. 1925) 4 ...

Asportato tumore di 15 kg a una donna incinta durante il parto : la mamma e il neonato stanno bene : Così è venuto al mondo un bimbo del peso di oltre 3 chilogrammi , lungo 50 centimetri che è stato poi affidato alle cure della dottoressa Tina Santulli. Dopo aver fatto nascere il bambino, si è ...

2018 - l’anno delle mamme regine nello sport : Mara - Serena - Martina e le altre : Serena WilliamsMarit BjoergenMartina ValcepinaElisa Di FranciscaMara NavarriaSerena OrtolaniTania Cagnotto e Francesca DallapèFino a qualche anno bastavano le dita di una mano per contarle, poi ne sono servite due e adesso si arriva anche a quattro. Le atlete che tornano a fare sport dopo essere diventate mamme sono sempre di più. In Italia ci sono i nomi storici di Josefa Idem, più vincente da mamma che prima, e Valentina Vezzali. Non sono più ...

Roma Sassuolo - Di Francesco in esclusiva a Sky Sport : 'Pressioni? Ci daranno stimoli in più' : Sarà il destino, ma Roma-Sassuolo diventa un bivio fondamentale per i giallorossi di Di Francesco che devono ritrovare punti e gioco proprio contro la squadra che Di Francesco lo ha lanciato e nella ...

Italia - è un anno da 7. Sport invernali e European Championships eccellenti - Molinari super. Ma atletica e sport di squadra… : Il 2018 volge al termine ed è tradizionalmente tempo di bilanci: che anno è stato per lo sport Italiano? Nei grandi eventi stagionali il Bel Paese ha ben figurato. Alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 maturarono 3 medaglie d’oro tutte al femminile, conquistate da Sofia Goggia, Michela Moioli ed Arianna Fontana, e 10 podi complessivi: un bottino superiore alle pessimistiche attese della vigilia che hanno messo in risalto una ...

OSCAR 2018 – Lo sportivo paralimpico dell’anno è… La top 5 : show di Tapia - Bebe Vio maestosa - nuoto sublime : L’universo paralimpico regala sempre grandi emozioni all’Italia, il 2018 non ha deluso le aspettative e gli azzurri hanno conquistato medaglie nelle grandi competizioni internazionali in cui erano presenti. OA Sport assegna l’OSCAR 2018 per il miglior atleta paralimpico dell’anno, questa la nostra top 5: PRIMO POSTO – ONEY Tapia: Un anno davvero indimenticabile per il simpaticissimo italo-cubano che ricorderà ...

OSCAR 2018 – Lo sportivo italiano dell’anno è… La top 20 : dai trionfi di Molinari alle magie olimpiche di Goggia - Moioli e Fontana : Il 2018 è stato un anno meraviglioso per lo sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata allo sportivo italiano dell’anno: la classifica generale, il premio più ambito. Una top 20 tutta azzurra che ha preso in considerazione ...

eSports - le uova di Fortnite potrebbero essere di drago : quando si schiuderanno? : Da un po’ di tempo c’è un castello sotto la neve sull’isola di Fortnite. Alcuni giocatori hanno utilizzato parecchi glitch per scoprire tutti i segreti sulla novità medioevale, scoprendo anche alcune uova di Fortnite. uova, avete sentito bene! Ecco il video dell’utente FortTory, che è riuscito nell’impresa investigativa. Delle uova di Fortnite? Ci saranno dentro dei draghi! Dopo numerosissimi tentativi da parte dei giocatori di Fortnite, ...

'Un anno di sport' e 'Russia 2018 : storie di un Mondiale' : che Natale su Italia 1 : Martedì 25 dicembre, Italia 1 celebra il Natale con due appuntamenti sportivi speciali: alle ore 23.55 'Un anno di sport' e, a seguire, 'Russia 2018: storia di un Mondiale'. 'UN anno DI SPORT"' Uno speciale dedicato al racconto dei principali avvenimenti sportivi del 2018, con, tra le altre cose, interviste esclusive a Filippo Tortu, che rivive l'emozione del record sui 100 metri,, ...

Storie del primo anno di WTCR : DG Sport e TSR riportano le Peugeot in pista : "Abbiamo collaorato con loro che hanno base a 500m dalla pista, ci hanno dato una mano a sistemare le parti e anche nella riverniciatura dato che alcuni pezzi sono arrivati da Peugeot Sport nuovi. ...

Sport a scuola - il sì della Camera - serviranno 11.800 insegnanti : Sarà la volta buona? Arriverà il professore di educazione fisica nella scuola primaria? Dopo l'approvazione alla Commissione Cultura della Camera della legge delega (Il voto della Camera è stato unanime: 493 sì, nessun contrario e due astenuti) di adottare due ore settimanali di educazione motoria nella scuola primaria, il traguardo sembra davvero vicino. Nel testo approvato confluiscono cinque diversi testi di legge presentati nel corso degli ...