Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 30 dicembre in studio Giuliano Ferrigno Siamo sotto attacco il governo la manovra del Popolo la democrazia è il fatto che appare a metà mattinata sul blog delle stelle che provocano nuova bagarre nell’aula della camera dove si votano gli ordini del giorno in attesa del voto finale sulla legge di bilancio per il tardo pomeriggio Presidente della Camera dico che la ...

OMICIDIO A MONTE COMPATRI : 49ENNE UCCISO A SPRANGATE/ Ultime Notizie - vittima già nota alle forze dell'ordine : OMICIDIO a MONTE COMPATRI: 49ENNE UCCISO a SPRANGATE. Ultime notizie, la vittima era già nota alle forze dell'ordine per precedenti liti

Scuola - precariato Ultime Notizie : tagli importanti nella legge di bilancio - ecco i numeri : La manovra finanziaria approvata dalla Camera include tagli importanti nel comparto Scuola, come sottolineato da una nota pubblicata dal sindacato Anief. I tagli sull’istruzione pubblica riguarderanno soprattutto gli anni 2020 e 2021, dopo gli aumenti di risorse previsti per il 2018 e 2019. In particolare, la Scuola “avrà investimenti ridotti da 48.3 a 44.4 nel giro di tre anni: meno per l’istruzione primaria (da 29.4 a 27.1), meno per la ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Terremoto a Roma e a Catania : notte di scosse - 30 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Terremoto a Roma e a Catania: notte di scosse. Continua l'esame della manovra alla camera , 30 dicembre 2018,

Ultime Notizie Roma del 30-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi atteso con il voto finale l’okay definitivo alla manovra che ieri tra le polemiche ha incassato la fiducia della Camera dura protesta delle opposizioni City PD in piazza Montecitorio gilet azzurri con la scritta Basta tasse per i deputati di Forza Italia in aula governo ottimista sulla sterilizzazione degli Aumenta le tariffe ...

Cingoli - esplode caldaia : grave bimba di 15 mesi/ Ultime Notizie - ustioni di primo e secondo grado : Cingoli, esplode caldaia: grave bimba di 15 mesi. Ultime notizie, ustioni di primo e secondo grado su varie parti del corpo

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : oggi l'approvazione della Manovra - 30 dicembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Continua l'esame della manovra alla camera; Una quarantina di terroristi uccisi in Egitto , 30 dicembre 2018, .

NoiPA : data accredito cedolino gennaio 2019 - Ultime Notizie 29/12 : ultime notizie al 29/12 cedolino NoiPA gennaio 2019 – Stiamo per lasciarci alle spalle il 2018 e già molte autorevoli testate giornalistiche hanno pubblicato alcune informazioni circa il calendario dei prossimi stipendi relativi al mese di gennaio 2019. Calendario accreditamento cedolino NoiPA gennaio 2019 (notizie non ufficiali) Parliamo appunto del calendario delle emissioni per quanto concerne il primo mese del nuovo anno. Parecchi nostri ...

GATTUSO ESONERATO?/ Ultime Notizie Milan : pari all'intervallo con la Spal - la panchina traballa : Gennaro GATTUSO esonerato dal Milan? Leonardo e Maldini ribadiscono la fiducia nei confronti di Ringhio, ma sarà decisiva la sfida con la Spal: le Ultime.

