Tutti gli amori del 2018

Basket - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Eurolega e Mondiali i piatti forti : Si avvicina una stagione cestistica 2019 ricchissima di eventi, sia per quanto riguarda il Basket di club che per il comparto relativo alle Nazionali. Il concetto vale per entrambi i sessi, dal momento che tra gli uomini, NBA a parte, ci sono le quattro coppe europee (le due ULEB e le due FIBA) più i Mondiali di settembre in Cina, mentre tra le donne il vertice dell’attività è costituito dagli Europei di fine giugno-inizio ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B / Scelte - moduli e dubbi : Tutti gli assenti della 19giornata : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: mosse e Scelte degli allenatori alla vigilia della 19giornata del Campionato cadetto, oggi 30 dicembre 2018.

Capodanno su Rai1 - Tutti gli ospiti de 'L’anno che verrà' : Amadeus è prontissimo per festeggiare insieme ai telespettatori l'inizio del nuovo anno. Ecco tutti gli ospiti che saliranno...

Ciclismo su pista - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Europei e Mondiali il clou della stagione : Il 2019 sarà ricco di appuntamenti importanti per il Ciclismo su pista. La stagione ripartirà a gennaio con le ultime due tappe della Coppa del Mondo: dal 18 al 20 a Cambridge (Nuova Zelanda) e dal 25 al 27 a Hong Kong. Dal 27 febbraio al 3 marzo si svolgeranno a Pruszkow (Polonia) i Mondiali, che saranno anche l’ultimo grande appuntamento della stagione agonistica. Si tornerà poi in pista nel mese di luglio, in cui dal 9 al 14 Gand (Belgio) ...

Pistocchi elenca Tutti gli errori di Valeri pro-Juve - : Ancora una giornata all'insegna del Var, in serie A. Lo usavano poco prima, lo usano troppo ora, lo usano quando conviene secondo i malpensanti. Per Maurizio Pistocchi l'uomo-Var di Juventus-Sampdoria ...

Canoa slalom - calendario 2019 : date e programma di Tutti gli eventi. Europei - Mondiali… : La stagione 2019 della Canoa slalom inizierà il 30 maggio con gli Europei, che andranno in scena a Pau (Francia) fino al 2 giugno. Il mese di giugno offrirà poi anche le prime tre tappe della Coppa del Mondo: dal 14 al 16 a Lee Valley (Gran Bretagna), dal 21 al 23 a Bratislava (Slovacchia) e dal 28 al 30 a Tacen (Slovenia). Luglio dedicato invece alle competizioni giovanili visto che dal 4 al 7 si volgeranno a Liptovsky Mikulas (Slovacchia) gli ...

Canoa velocità - calendario 2019 : date e programma di Tutti gli eventi. Mondiali - Giochi Europei… : La stagione 2019 della Canoa velocità inizierà il 24 maggio con la prima tappa della Coppa del Mondo, che si svolgerà a Poznan (Polonia). Nel fine settimana successivo ci sarà poi subito la seconda ed ultima tappa a Duisburg (Germania). Dal 21 al 30 giugno riflettori puntati su Minsk (Bielorussia) per i Giochi Europei, dove anche la Canoa velocità sarà protagonista. Altra gara continentale dall’11 al 14 luglio con gli Europei Junior e Under23 a ...

Taekwondo - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Mondiali a maggio - a Roma la prima tappa del Grand-Prix : Sarà un 2019 particolarmente ricco per il Taekwondo. La lotta per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 entrerà nel vivo e tutti gli atleti cercheranno di non fallire gli appuntamenti più importanti per strappare il biglietto per il Giappone. L’Italia si giocherà la sua carte principale con Vito Dell’Aquila, in corsa nella categoria di peso dei -58 kg e protagonista di un 2018 di primissimo piano. I tornei organizzati ...

Aspettando il Capodanno - Tutti gli eventi nella Tuscia : CORCHIANO : Domenica 30 dicembre, martedì 1 gennaio 2019, venerdì 4 gennaio, sabato 5 gennaio e domenica 6 gennaio, il presepe vivente con due spettacoli, uno alle ore 17,45 e l'altro alle 18,45. ...

Tuffi - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Coppa Tokyo 2020 - World Series - Mondiali ed Europei : Una stagione molto intensa ci aspetta nel mondo dei Tuffi nel 2019. Dal trampolino e dalla piattaforma vedremo tante gare di valore a cominciare dal mese di febbraio con il FINA Grand Prix e la Coppa Tokyo 2020, passando per il circuito delle World Series e arrivando ai Mondiali a Gwangju (Corea del Sud) e agli Europei a Kiev (Ucraina). Un menù ricchissimo in cui la nostra Nazionale vorrà ben rappresentare il Bel Paese andando a caccia di ...

Atletica - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Diamond League - Golden Gala e Mondiali : Il 2019 si preannuncia particolarmente ricco per l’Atletica leggera, la stagione preolimpica sarà infarcita di diversi eventi e incomincerà a tutti gli effetti la corsa verso Tokyo 2020. Il calendario prevede diverse competizioni di punta dove i vari campioni si affronteranno per la conquista delle medaglie e dei titoli più importanti, ne vedremo delle belle sia nel corso della stagione indoor che di quella outdoor anche perché usciremo un ...

Baseball - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Anno fondamentale con Europei e qualificazioni olimpiche : Per il Baseball italiano, il 2019 che si sta per aprire riveste un’importanza non secondaria: è l’Anno sia degli Europei che del torneo di qualificazione olimpica (che sembra sempre più vicino a esser ospitato dall’Italia, anche se manca l’ufficialità). Da una parte, l’attività della Nazionale può riservare parecchie soddisfazioni nell’eterna e incessante sfida contro l’Olanda. Dall’altra c’è ...

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di Tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere Tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...