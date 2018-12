Trovato morto il giovane scomparso

Ex candidato sindaco Trovato morto nel canale a Novara : Ex candidato sindaco trovato morto nel canale a Novara: si tratta del 56enne Alberto Guareschi. Ex candidato sindaco trovato morto «Aveva sempre svolto con molto rispetto nei confronti dei colleghi il ...

Morto tifoso Inter - le immagini shock : ecco cosa è stato riTrovato [FOTO] : 1/19 Mourad Balti Touati/LaPresse ...

Mattia riTrovato morto in Valmalenco - eseguita l'autopsia : 'Non ci sono segni di violenza' : La soluzione al giallo della Valmalenco sarebbe vicina. Ieri, nonostante la festività, è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Mattia Mingarelli, l'agente di commercio sparito il 7 dicembre e ritrovato la vigilia di Natale. I risultati, parziali, dell'esame non avrebbero evidenziato nulla che possa ricondurre il decesso del giovane ad un evento violento. Gli inquirenti, a questo punto, pensano che il giovane sia stata vittima di una disgrazia ...

Castelvetere sul Calore. In corso Umberto Trovato morto un trentenne : Il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di un’auto parcheggiata in corso Umberto a Castelvetere sul Calore (Avellino).

Mattia Mingarelli - 30enne Trovato morto : oggi l'autopsia/ Ultime notizie : si indaga anche per omicidio : Mattia Mingarelli, 30enne trovato morto: oggi l'autopsia, si indaga anche per omicidio. Le Ultime notizie sul giovane scomparso nei boschi della Valmalenco

Il giallo di Mattia - Trovato morto dopo gita in baita : forse il corpo è stato spostato Video : Il 30enne aveva preso in affitto il rifugio per trascorrere una breve vacanza. Ancora nessuna notizia sulle cause del decesso, gli inquirenti indagano a tutto campo

Il giallo di Mattia - Trovato morto dopo una gita : forse il corpo è stato spostato Video : Il 30enne aveva preso in affitto il rifugio per trascorrere una breve vacanza. Ancora nessuna notizia sulle cause del decesso, gli inquirenti indagano a tutto campo

Mattia Mingarelli Trovato morto nel bosco : adesso si indaga per omicidio : Ora si indaga anche per omicidio: nel caso di Mattia Mingarelli, il 30enne trovato morto ieri in Valmalenco dopo la scomparsa tra i boschi il 7 dicembre scorso si procede a 360 gradi. I vigili del...

Mattia - scomparso in Valmalenco e riTrovato morto : non si esclude l'omicidio : Mattia Mingarelli potrebbe essere stato ucciso e il suo corpo potrebbe essere stato spostato dopo la morte. Il giovane agente di commercio della Trussoni Beverage era scomparso lo scorso 7 dicembre dalla Valmalenco (frequentata zona turistica della Valtellina, in provincia di Sondrio). La vigilia di Natale, alcuni sciatori hanno trovato il corpo del ragazzo, ormai senza vita, in un un boschetto a quasi 2.000 metri di quota. Gli inquirenti - ...

Mattia Mingarelli - scomparso e Trovato morto : tra le ipotesi anche l'omicidio : Il corpo senza vita del giovane, scomparso dal 7 dicembre, è stato trovato in un bosco la Vigilia di Natale. Gli...

Mattia Mingarelli Trovato morto nel bosco - non si esclude l'omicidio : Non viene esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella di un omicidio, nel caso di Mattia Mingarelli , il 30enne trovato morto ieri in Valmalenco dopo la scomparsa tra i boschi il 7 dicembre scorso. I ...

Io giallo di Mattia - Trovato morto dopo una gita in baita «Non esclusa alcuna ipotesi» : Il 30enne aveva preso in affitto il rifugio per trascorrere una breve vacanza. Ancora nessuna notizia sulle cause del decesso, gli inquirenti indagano a tutto campo

Mattia Mingarelli Trovato morto nel bosco : il 30enne era scomparso dal 7 dicembre : Si è concluso in modo tragico il «giallo» della scomparsa del comasco Mattia Mingarelli, 30 anni, svanito nel nulla il 7 dicembre nei boschi della Valmalenco, quando aveva deciso...

Trovato morto nel bosco Mattia Mingarelli - il 30enne scomparso dal 7 dicembre : È morto Mattia Mingarelli , il 30enne di Albavilla, Como, che era scomparso dal 7 dicembre. In serata il suo corpo senza vita è stato Trovato in un bosco della Valmalenco . Non si conoscono, al ...