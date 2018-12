Travolto e ucciso a pochi metri da casa | perde la vita Arturo | promessa del calcio

Arturo Travolto e ucciso in strada a 17 anni - individuato e interrogato l’autista del camion : I carabinieri hanno fermato l'autista di un camion bianco dopo aver analizzato i video delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il 17enne Arturo Pratelli è stato investito e ucciso nella serata di venerdì a pochi metri dalla sua abitazione di Sovicille, in provincia di Siena dopo essere sceso da un pullman di linea.Continua a leggere

Natale di sangue nel Napoletano : uomo Travolto e ucciso da auto pirata : l corpo di un uomo , probabilmente un extracomunitario vittima di un incidente stradale, è stato trovato dai carabinieri a Caivano nel Napoletano . I militari sono intervenuti in via Fratelli Rosselli ...

Calabria - trentenne Travolto e ucciso da un furgone : Poche ore fa, in Calabria , un ragazzo di circa 30 anni è drammaticamente deceduto dopo essere stato travolto da un furgone ed è morto. La dinamica di quanto è accaduto non è ancora molto chiara, in quanto non è ancora stato accertato se il giovane sia stato travolto dopo essere sceso dalla sua autovettura a causa di un incidente, oppure se sia stato sbalzato al di fuori del veicolo ed è stato successivamente travolto . Un'altra persona, sempre a ...

Acireale - in fuga a piedi dopo una rapina : Travolto e ucciso dal treno in corsa : Un uomo di 36 anni si trovava alla guida del Ducato bianco che, questa notte, ha attraversato ad alta velocità le strade del comune siciliano. dopo avere sbattuto contro un muretto, sarebbe finito sui binari. Lì l'incidente mortale. Dentro il mezzo sono state trovate banconote macchiate.Continua a leggere

Torino. In via Reiss Romoli Travolto e ucciso un cinquantenne in bici : Sinistro stradale mortale a Torino in via Reiss Romoli. Un’Audi A3 stava percorrendo via Reiss Romoli da corso Vercelli verso