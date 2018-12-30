Traffico Roma del 30-12-2018 ore 11 | 30

Traffico Roma del 30-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO Traffico SCARSO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE, ANCHE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-L’AQUILA NON SONO SEGNALATI IMPEDIMENTI PARTICOLARI. RICORDIAMO IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO 20:30 CIRCOLAZIONE VIETATA PER CICLOMOTORI E ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO POCHE LE NOVITÀ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. RICORDIAMO IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO 20:30 CIRCOLAZIONE VIETATA PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’ ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO Traffico SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE PER LA NEBBIA IN BANCHI SEGNALATA SULL’A24 Roma-TERAMO A PARTIRE DA TIVOLI SINO ALLO SVINCOLO DI VIALE TOGLIATTI SUL ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. CONDIZIONI DI GUIDA RESE DIFFICILI DALLA NEBBIA SEGNALATA IN BANCHI ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI STA RAPIDAMENTE NORMALIZZANDO IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA ABBIAMO CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO DI IMMISSIONE PER LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. Traffico ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA IN DIREZIONE ARDEATINA. SULLA TANGENZIALE PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA TOR DI QUINTO E L’USCITA SALARIA, ALTRE CODE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, RACCORDO E CONSOLARI COMPRESI. UN PO’ DI Traffico AL FLAMINIO E AL DELLA VITTORIA A CAUSA DEL DEFLUSSO DEL PUBBLICO DALL’OLIMPICO DOVE SI È GIOCATA LAZIO- TORINO. ANCHE AL CENTRO IL Traffico È INDICATO SOSTENUTO CON ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI LATINA. RIPERCUSSIONI SUL ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI LATINA. RIPERCUSSIONI SUL ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI LATINA. RIPERCUSSIONI SUL ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E CASTEL GIULIANO IN DIREZIONE DELLA Roma FIRENZE A TRASTEVERE POSSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI PORTA SAN PANCRAZIO CODE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA TOR DE CENCI E ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E CASTEL GIULIANO IN DIREZIONE DELLA Roma FIRENZE A TRASTEVERE POSSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI PORTA SAN PANCRAZIO CODE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA TOR DE CENCI E ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN QUESTE ORE ANCHE SE LA CIRCOLAZIONE RIMANE SCORREVOLE. OGGI ALLE ORE 15 SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO – TORINO QUINDI POTRANNO ESSERCI POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PRIMA E DOPO LA PARTITA IN TUTTA LA ZONA DELLO ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN QUESTE ORE ANCHE SE LA CIRCOLAZIONE RIMANE SCORREVOLE. OGGI ALLE ORE 15 SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO – TORINO QUINDI POTRANNO ESSERCI POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PRIMA E DOPO LA PARTITA IN TUTTA LA ZONA DELLO ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 11 | 30
VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 30-12-2018 ore 11:30 (Di domenica 30 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO Traffico IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, DOVUTO PER LO PIÙ A GLI SPOSTAMENTI PER LE GITE FUORI PORTA. IN PARTICOLARE SUL GRA, NEL QUADRANTE NORD, CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD; ANALOGA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE IN COMPLANARE DA SETTEBAGNI SINO ALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD. TRA POCO, A MEZZOGIORNO, APPUNTAMENTO IN PIAZZA SAN PIETRO CON L’ANGELUS DOMENICALE DI PAPA FRANCESCO E LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SOPRATTUTTO SUL LUNGOTEVERE. FERVONO I PREPARATIVI PER L’IMMINENTE NOTTE DI CAPODANNO: GIÀ DA QUESTA MATTINA SONO SCATTATE LE PRIME ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 30-12-2018 ore 11:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2018 ore 11:30', su #spreaker… - TrafficoA : Ponzano Romano-Orte - Code a tratti A1 Firenze-Roma Code a tratti tra Ponzano Romano e Orte per traffico intenso -
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