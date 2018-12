Traffico Roma del 30-12-2018 ore 08 | 30

Traffico Roma del 30-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. CONDIZIONI DI GUIDA RESE DIFFICILI DALLA NEBBIA SEGNALATA IN BANCHI ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI STA RAPIDAMENTE NORMALIZZANDO IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA ABBIAMO CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO DI IMMISSIONE PER LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. Traffico ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA IN DIREZIONE ARDEATINA. SULLA TANGENZIALE PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA TOR DI QUINTO E L’USCITA SALARIA, ALTRE CODE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, RACCORDO E CONSOLARI COMPRESI. UN PO’ DI Traffico AL FLAMINIO E AL DELLA VITTORIA A CAUSA DEL DEFLUSSO DEL PUBBLICO DALL’OLIMPICO DOVE SI È GIOCATA LAZIO- TORINO. ANCHE AL CENTRO IL Traffico È INDICATO SOSTENUTO CON ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI LATINA. RIPERCUSSIONI SUL ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI LATINA. RIPERCUSSIONI SUL ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI LATINA. RIPERCUSSIONI SUL ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E CASTEL GIULIANO IN DIREZIONE DELLA Roma FIRENZE A TRASTEVERE POSSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI PORTA SAN PANCRAZIO CODE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA TOR DE CENCI E ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E CASTEL GIULIANO IN DIREZIONE DELLA Roma FIRENZE A TRASTEVERE POSSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI PORTA SAN PANCRAZIO CODE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA TOR DE CENCI E ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN QUESTE ORE ANCHE SE LA CIRCOLAZIONE RIMANE SCORREVOLE. OGGI ALLE ORE 15 SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO – TORINO QUINDI POTRANNO ESSERCI POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PRIMA E DOPO LA PARTITA IN TUTTA LA ZONA DELLO ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN QUESTE ORE ANCHE SE LA CIRCOLAZIONE RIMANE SCORREVOLE. OGGI ALLE ORE 15 SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO – TORINO QUINDI POTRANNO ESSERCI POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PRIMA E DOPO LA PARTITA IN TUTTA LA ZONA DELLO ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO ...

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO ...