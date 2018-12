Tra le canzoni preferite da Barack Obama uscite nel 2018 c’è anche “I Like It” di Cardi B

Giacomo Toni e le nuove canzoni - Macchiaioli Tra cielo e terra : ... giunta alla sedicesima edizione, che proseguirà con un calendario fitto di eventi fino a domenica 6 gennaio che prevede spettacoli di ballo con musica anche dal vivo ed esibizioni di maestri di ...

Canzoni di Natale. Le evergreen Tra pop e i classici cantati da SinaTra e Crosby : Ascoltata in radio, sullo smartphone o sull'hi-fi di casa. Basta ascoltare le prime note di quella canzone che è subito Natale: quello magico della nostra infanzia o malinconico dell'età adulta. ...

Napoli : 'Bella ciao' Tra le canzoni di Natale alle elementari - è bufera Tra i genitori : Una recita natalizia considerata 'sui generis' sta creando a Napoli un vero e proprio polverone. Alla suola elementare Edmondo De Amicis di Chiaia, popoloso quartiere partenopeo, è stata inserita 'Bella ciao' tra le canzoni della recita natalizia che gli alunni offriranno, come da tradizione, a genitori e familiari. La celeberrima canzone, divenuta inno delle lotte partigiane della seconda guerra mondiale, sarebbe stata inclusa tra i canti della ...

Nella Tracklist di Icarus Falls di Zayn Malik 27 canzoni inclusa There you are (testo e Traduzione) : Saranno 27 le canzoni incluse nel nuovo album di Zayn Malik, Icarus Falls, atteso per il 14 dicembre in versione digitale e per il 21 dicembre in versione fisica. Il nuovo disco dell'ex One Direction è il suo secondo progetto musicale da solista dopo il successo mondiale di Mind of Mine rilasciato in seguito all'addio al gruppo anglo-irlandese. Icarus Falls sarà un album molto particolare: a differenza delle solite 10, massimo 13, tracce ...

Hotel Transylvania 3 arriva in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni : Il dvd di Hotel Transylvania 3 arriva in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni: pronte a rivivere la fantastica vacanza di Dracula e della sua famiglia? Hotel Transylvania 3, il dvd in edicola Le avventure ...

Canzoni di una certa età - il secondo album de La MalasTrada Tra De André e Tom Waits : Canzoni di una certa età è il secondo disco de La Malastrada, che arriva a poco più di due anni dal precedente Tra la macchina e il portone (2016). Nel frattempo, la band guidata da Andrea Caovini da progetto si è trasformata in vero e proprio gruppo, con l’ingresso in formazione del chitarrista Giancarlo Andreacchio e del batterista Alberto Croce: oltre alla conferma del bassista Luca Balsamo, col quale il già citato Caovini aveva avuto modo di ...

Giorgia : «Le canzoni sono sTrade che portano al cuore - passando dalla mente portano attimi di vita» : Giorgia, la grande voce italiana, torna con un nuovo album di cover intitolato “POP HEART”, in uscita venerdì 16 novembre 2018 per Microphonica srl / Sony Music. Per questo nuovo progetto la cantante di “Come Saprei” sceglie di reinterpretare alcune tra le canzoni che più ha amato nella sua vita. L’artista inizia la sua carriera proprio cantando live i brani di altri celebri interpreti e oggi decide di raccogliere le cover in un ...

Giorgia : "Le canzoni sono sTrade che portano al cuore" : Dopo 23 anni di carriera, Giorgia si cimenta con una grande sfida. Una raccolta di quindici cover tra brani italiani e stranieri, da 'Le tasche piene di sassi' il primo singolo scelto di Jovanotti, a '...

Zecchino d'Oro 2018 - si parte Tra canzoni - sorrisi e solidarietà : Bologna, 10 novembre 2018 - L'attesissimo 61esimo Zecchino d'Oro , VIDEO , è iniziato con una prima puntata incalzante e divertente. Accanto ai conduttori Francesca Fialdini e Gigi & Ross, al loro ...

La Tracklist di Ego di Biondo - 10 canzoni dopo il singolo Vodka : al via l’instore tour : La tracklist di Ego di Biondo è ormai nota: il nuovo album del trapper romano verrà rilasciato il 2 novembre con Sony Music e conterrà 10 canzoni, tra le quali i singoli Vodka e Strip Club. La tracklist di Ego di Biondo si apre con Personal, seguita da Tokio Hotel e da FaceTime. La traccia numero 4 è l'ultimo singolo in rotazione radiofonica, Vodka. Lo seguono Notredame e Hey Shawty, Tardi e Strip Club. Le ultime due canzoni del disco sono ...

Gli Oasis - SinaTra e Elton John : le canzoni che raccontano Guardiola : L'allenatore del Manchester City, e prima ancora del Barcellona e del Bayern, uno dei tecnici più titolati, ammirati e famosi del mondo, 'come non l'avete mai conosciuto': così l'emittente britannica ...