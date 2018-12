Toyota Rav4 arriva in Italia | è solo ibrida

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018) Laha aperto gli ordini inper l'atteso suv medio. Il prezzo parte da 34.550 euro per un modello che comparve per la prima volta sul mercatono nel 1994, con un simpatico design a 'ranocchio'. Oggiè un crossover altamente evoluto, che in tempi di ecotassa ed ecobonusincon un unica motorizzazione, un 2.5 litri benzina abbinato a un elettrico da 88 kw, per una potenza complessiva di 222 cavalli. L'ibridofa in modo che il suv si muova in città, a basse velocità, in modalità elettrica, risparmiando sul carburante, mentre a velocità autostradali il funzionamento è quello tradizionale, con l'alimentazione a benzina. Secondo la casa i consumi sono di 4,4 litri di benzina per 100 chilometri, mentre l'energia elettrica si recupera direttamente in marcia, senza bisogno di presa elettrica.Il nuovo crossover prende a prestito ...