Tournée 4 Trampolini oggi | orario d’inizio e come vedere in tv la tappa di Oberstdorf

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018 : Stefan Kraft guida le qualificazioni davanti a Kobayashi. Alex Insam fuori : La Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 si apre a Oberstdorf in condizioni di vento molto complesse, che costringono gli organizzatori a cambiare due volte stanga di partenza, passando dalla 10 alla 9 e poi dalla 9 alla 8. Chi approfitta nel modo migliore della situazione è Stefan Kraft: l’austriaco, partito dalla 9, trova uno dei rari momenti di vento stabile per volare a 138.5 metri col punteggio di 153.1. Domani il due volte vincitore ...

Tournée 4 Trampolini 2019 - gli accoppiamenti della prima tappa di Oberstdorf. Tutti gli scontri diretti : Stefan Kraft ha vinto le qualificazioni della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2019. L’austriaco si è imposto con 153.1 punti grazie a un salto da 138.5 metri, stessa misura del giapponese Ryoyu Kobayashi ma il grande favorito della vigilia si è dovuto arrendere per appena due decimi. Rispondono presenti anche il polacco Piotr Zyla (150.5) e il norvegese Andreas Stjernen (149.5). I migliori 50 si sono qualificati alla gara ...

Tournée 4 Trampolini - Prima tappa Oberstdorf : programma - orari e tv : Domani si comincia con la Prima tappa della storica Tournèe dei Quattro Trampolini, una delle competizioni più prestigiose del calendario del salto con gli sci maschile giunta quest’anno alla 67esima edizione. Il torneo si articola su quattro località di gara equamente divise tra Germania (Oberstdorf e Garmisch-Paltenkirchen) e Austria (Innsbruck e Bischofschofen), con la classifica generale finale della Tournèe che sarà stilata ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018 : Kobayashi favorito ma dovrà fare attenzione ai polacchi e ai tedeschi. Attenzione alla mina vagante Kraft : Dopo una pausa di 13 giorni, domani ricomincia la Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci maschile con le qualificazioni della prima gara della 67esima edizione della Tournèe dei Quattro Trampolini. Si riparte dalla Germania, per la precisione dal trampolino HS137 di Oberstdorf, località ubicata nella parte meridionale della Baviera a pochi chilometri dal confine con l’Austria. Il primo crocevia della stagione è finalmente arrivato, ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019 : i favoriti. Kobayashi vuole riportare il titolo in Giappone ma le insidie non mancano : Ryoyu Kobayashi: si parte da qui inevitabilmente per elencare la lista dei favoriti della Tournèe dei 4 Trampolini 2018-2019. Quattro vittorie finora in Coppa del Mondo, una leadership incontrastata in questa prima parte di stagione, una forma strepitosa e una grande fiducia nei propri mezzi. Ci sono tutte le componenti per trasformare il Giapponese nel grande favorito. Kobayashi proverà a riportare la Tournèe in Giappone ventuno anni dopo ...

Tournée 4 Trampolini 2018-2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci riparte con il torneo dei 4 Trampolini, consueto appuntamento in programma a cavallo tra la fine del vecchio e l’inizio dell’anno nuovo. I migliori interpreti della disciplina si sfidano in uno degli eventi più importanti della stagione, che si articola su quattro gare programmate in quattro località diverse equamente distribuite tra Germania e Austria. La manifestazione arriva ...

Calendario Tournée 4 Trampolini 2018 : le date e gli orari delle gare. Programma - calendario e tv : Con il periodo a cavallo tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 comincia anche a sentirsi sempre più chiaro l’odore della Tournée dei 4 Trampolini, che quest’anno vivrà su una domanda: saprà Kamil Stoch fare tris dopo i successi degli ultimi due anni? La risposta, stando all’inizio di stagione, sembrerebbe negativa, soprattutto a causa di Ryoyu Kobayashi. Il giapponese sta regalando un momento di spettacolo dopo ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018-2019 : il borsino dei favoriti. Kobayashi su tutti ma sono tanti i pretendenti : Ci siamo. Il periodo dell’anno preferito per i grandi appassionati di Salto con gli sci sta per arrivare. I dieci giorni che vanno dal 28 dicembre al 6 gennaio da vivere quasi in apnea in attesa che i funamboli dell’aria inventino il modo per domare i quattro Trampolini più famosi e prestigiosi del circuito, Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck e Bishofschofen che formano la Tournèe dei 4 Trampolini. C’è un grande favorito e viene dal Giappone, è il ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018-2019 : record - statistiche e curiosità. Kamil Stoch alla caccia del tris consecutivo come Bjorn Wirkola : Si avvicina il tempo che dal 1953 tutto il mondo del Salto con gli sci aspetta: la Tournée dei 4 Trampolini. Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen: tra il 30 dicembre e il 6 gennaio, a cavallo tra un anno e l’altro, sarà in questi quattro luoghi, equamente divisi tra Germania e Austria, che si scriverà un altro pezzo di storia di questo sport. Due sole volte un uomo è riuscito a portarsi a primeggiare su tutti e ...