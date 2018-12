Tifoso ucciso | convalidati i 3 arresti

Tifoso ucciso : libero il capo ultras - attesa la decisione del gip sugli altri due accusati : In giornata il gip di Milano deciderà se mantenere in carcere due degli accusati per l'attacco ai tifosi napoletani all'esterno di San Siro, costato la vita al 38enne Daniele Belardinelli . Resta ...

Tifoso ucciso : libero il capo ultras - attesa la decisione del gip sugli altri due accusati : Marco Piovella, indicato da uno degli arrestati come organizzatore dell'assalto ai supporter napoletani, si è presentato sabato spontaneamente in Questura

Tifoso ucciso : libero capo ultras - oggi gip decide su altri 2 : Marco Piovella, indicato da uno degli arrestati come organizzatore dell'assalto, si è presentato spontaneamente in questura. Continua la caccia all'auto che ha investito e ucciso Belardinelli - Dagli ...

Tifoso ucciso. Un fermato : è il leader interista. Lui nega : Uno degli ultrà fermati per l'agguato di san Silvestro ai tifosi napoletani, durante l'interrogatorio nel carcere di san Vittore, ha indicato il leader della curva dell'Inter come l'organizzatore ...

Tifoso ucciso : accusato un capo ultrà dell'Inter per gli scontri con la tifoseria del Napoli : L'inchiesta sugli scontri tra interisti e napoletani il quel disgraziato 26 dicembre in cui è morto il Tifoso del Varese Daniele Belardinelli, è un susseguirsi di colpi di scena ed è destinata a ...

Tifoso ucciso. Un fermato fa il nome : è il leader interista. Lui nega : Uno degli ultrà fermati per l'agguato di san Silvestro ai tifosi napoletani, durante l'interrogatorio nel carcere di san Vittore, ha indicato il leader della curva dell'Inter come l'organizzatore ...

Tifoso ucciso : il 7/1 incontro Viminale : ANSA, - ROMA, 28 DIC - Dopo gli scontri a Milano e l'uccisione di un Tifoso , si profila un incontro al ministero dell'Interno già per il 7 gennaio. Lo si apprende da fonti del Viminale . All'...

Chi era il Tifoso ucciso prima di Inter-Napoli : dallo schiaffo a Sogliano alle medaglie vinte nella "scherma corta" : Per tutti a Varese era "Dede", uno dei capi della curva Nord biancorossa da sempre gemellata con quella dell'Inter. Daniele Belardinelli, 35 anni, era il punto di riferimento per gli ultrà del Varese, ...

Calcio : Tifoso ucciso - Questore assicura 'saremo durissimi' (2) : (AdnKronos) - Sono stati proprio i tifosi napoletani, evidenzia il Questore , a gridare che un uomo era a terra. Quest'ultimo è stato dunque soccorso e portato in auto al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo dove è stato sottoposto nella notte a un intervento, purtroppo inutile. "Non sappiamo chi

Argentina sotto shock - Tifoso assassinato dopo il Clasico : “ucciso come un cane - solo perchè tifava River” : Copa Libertadores, un tifoso del River Plate è stato ucciso ed in punto di morte ha avuto modo di rivelare l’accaduto alla madre: “stavo solo festeggiando” Copa Libertadores, ci è scappato il morto: la tragedia adesso è completa. Una gara maledetta, caratterizzata da scontri durati oltre un mese, spostata poi in Spagna, ma ciò non ha evitato che un tifoso morisse per una partita di calcio. Ammazzato solo perchè tifava ...