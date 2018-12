Tifoso morto | libero capo ultras indicato come organizzatore assalto

Tifoso morto - uno degli arrestati : "Un leader della curva dell'Inter tra gli ispiratori dell'assalto" : Ci sarebbe uno dei leader della curva dell'Inter tra gli ispiratori dell'attacco alla carovana dei tifosi del Napoli, costato poi la vita a Daniele Belardinelli poco prima del match di Santo Stefano a San Siro. A fare il suo nome è stato uno dei tre ultras finora arrestati e che sta rispondendo alle domande del gip di Milano, Guido Salvini, nel carcere di San Vittore.

Tifoso morto : arsenale per assalto già sul posto : Bastoni, mazze, spranghe, tutto l'arsenale utilizzato dagli ultras dell'Inter, ma anche di Varese e Nizza per l'assalto alla carovana dei van dei tifosi napoletani dello scorso 26 dicembre si ...

Tifoso morto - accuse al leader Curva : 17.45 Sentito dal Gip uno dei tre tifosi interisti arrestati ha fatto il nome del presunto organizzatore dell'attacco ai tifosi napoletani, nel giorno di Santo Stefano,in cui morì Daniele Belardinelli,investito da un Suv il cui conducente è ancora ricercato. Si tratterebbe di uno dei leader della Curva dell'Inter, portato in questura per essere sentito. Gli altri due tifosi arrestati hanno ammesso di essere stati presenti agli scontri ma hanno ...

Tifoso morto - arrestato il capo ultrà : «È lui che ha ideato l'attacco» : Ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco alla carovana dei Van dei tifosi napoletani nel giorno di Santo Stefano uno dei tre ultras arrestati e che sta rispondendo alle domande del...

Tifoso morto : ultras della Lazio lasciano la curva : La curva Nord laziale si svuota nella zona di solito occupata dagli ultras degli Irriducibili Lazio . È il gesto della frangia più calda della tifoseria biancoceleste, gemellata con quella interista, ...

Morto Tifoso Inter - la mamma : “Daniele deve riposare in pace” : “Mio figlio è Morto da un giorno, nessuno puo’ avere idea di cosa posso provare, e’ indescrivibile. Vi prego basta. Daniele deve riposare in pace”. E’ questo il post di Facebook della mamma di Daniele Belardinelli, il tifoso Morto durante gli scontri prima di Inter-Napoli fuori da San Siro. “Sono la mamma di quel ragazzo che e’ Morto negli scontri tra ultras, leggo che era un delinquente, i ...

Tifoso morto - "leader della curva dell'Inter tra gli ispiratori" : Ci sarebbe uno dei leader della curva dell'Inter tra gli ispiratori dell'attacco alla carovana dei tifosi del Napoli, costato poi la vita a Daniele Belardinelli poco prima del match di Santo Stefano a ...

Tifoso morto - l'arrestato accusa : «Capo Curva pianificò l'attacco» : Ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco alla carovana dei Van dei tifosi napoletani nel giorno di Santo Stefano uno dei tre ultras arrestati e che sta rispondendo alle domande del...

Tifoso morto - l'arrestato chiama in causa il leade della Curva dell'Inter : «Ha pianificato l'attacco» : Ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco alla carovana dei Van dei tifosi napoletani nel giorno di Santo Stefano uno dei tre ultras arrestati e che sta rispondendo alle domande del...

Tifoso morto : ultrà Lazio lasciano Curva : ANSA, - ROMA, 29 DIC - La Curva Nord laziale si svuota nella zona di solito occupata dagli ultras degli Irriducibili Lazio. È il gesto della frangia più calda della tifoseria biancoceleste, gemellata ...

Tifoso morto : arrestato fa nome leader : ANSA, - MILANO, 29 DIC - Ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco alla carovana dei Van dei tifosi napoletani nel giorno di Santo Stefano uno dei tre ultras arrestati e che sta ...

La madre del Tifoso morto : non lo giustifico - ma lasciatelo in pace - : La mamma di Daniele Belardinelli chiede rispetto per il figlio ucciso dopo essere stato investito da un suv prima del match Inter-Napoli. Intanto gruppi di tifosi in tutta Italia rendono omaggio alla ...

Tifoso morto : in atti audio ultrà Napoli : ANSA, - MILANO, 29 DIC - Un audio "senza censure" che riporta il commento di un ultras napoletano nei momenti immediatamente successivi agli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli a Milano, il 26 ...

La madre del Tifoso morto : non lo giustifico - ma lasciatelo in pace : La madre del tifoso morto: non lo giustifico, ma lasciatelo in pace La mamma di Daniele Belardinelli chiede rispetto per il figlio ucciso dopo essere stato investito da un suv prima del match Inter-Napoli. Intanto gruppi di tifosi in tutta Italia rendono omaggio alla vittima: "Un ultras non muore mai”, scrivono supporter della ...