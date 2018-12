Tifosi Genoa | petizione per attribuire il gol contro l' Atalanta a Piatek E lui ringrazia

Serie A - la Lega assegna i gol a Duncan e Petagna : Piatek e i Tifosi del Genoa non ci stanno : Un paio di settimane fa il Genoa è riuscito a fermare la super Atalanta di Gasperini. Sugli scudi il solito Piatek, autore di due reti, anzi una. Sì, perché la Lega di Serie A, che inizialmente aveva assegnato entrambe le reti al polacco, poi gliene ha tolta una attribuendo l’autorete a Toloi, autore di una sfortunata deviazione sul tiro del Pistolero rossoblu. In questo momento quel gol consentirebbe a Piatek di rimanere appaiato a ...

Tifosi Genoa : petizione per restituire il gol a Piatek : GENOVA - Sta decollando la petizione lanciata dal portale PianetaGenoa1893 ' Restituiamo il gol a Piatek' , lanciata dopo che la Lega Calcio ha deciso di definire autorete di Toloi una conclusione del ...

Genoa e Samp - Tifosi inquieti : Preziosi e Ferrero nel mirino : ANSA Le tifoserie rossoblucerchiate hanno messo in atto da tempo una protesta nei confronti delle rispettive proprietà, pur partendo da presupposti completamente diversi. E, domani, soprattutto al ...

Di Francesco invoca il sostegno dei Tifosi per la decisiva Roma-Genoa : Di Francesco è oggi un uomo solo, un allenatore in bilico su una panchina che scotta come non mai. Grandi calciatori come Alisson e Salah - che stanno facendo le fortune del Liverpool - o Nainggolan e Strootman, ma anche elementi duttili come Leo Paredes, non ci sono più. E si vede. Questi giocatori, infatti, hanno a lungo nascosto le lacune di una formazione che spesso ha giovato dell'estro di Edin Dzeko e poco altro, al punto che recuperare un ...

Ansaldi : 'Chiedo scusa ai Tifosi del Genoa ma...' : A fine gara, ai microfoni di Sky Sport, l'esterno argentino ha però spiegato come dietro al suo gesto non c'era alcun risentimento nei confronti della società rossoblù: "Chiedo scusa a tutti i tifosi ...

Torino - Ansaldi : 'Chiedo scusa ai Tifosi del Genoa' : Cristian Ansaldi , esterno del Torino , è intervenuto al termine del primo tempo del match contro il Genoa. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: Ci volevano questi due gol? 'Sono contento, abbiamo fatto un bel primo tempo. Eravamo sotto, ma stavamo facendo bella partita. Chiedo scusa ai tifosi del Genoa, loro rimarranno sempre nel mio ...

Ludovica Pagani fa impazzire i Tifosi del Genoa : esultanza ‘alla Piatek’ [FOTO] : 1/21 Foto Instagram ...

Mantovani : 'Derby occasione di riflessione per Tifosi di Sampdoria e Genoa dopo Ponte Morandi' : Il concetto lo ha sottolineato anche l'ex presidente blucerchiato Enrico Mantovani , figlio dell'indimenticabile Paolo, a La Gazzetta dello Sport : ' In un simile momento di difficoltà per tanta ...

Genoa - Preziosi furioso dopo lo striscione dei Tifosi : ha tentato di interrompere la gara : Genoa, Enrico Preziosi contro i tifosi della Gradinata Nord che lo hanno pesantemente contestato con uno striscione prima della gara col Napoli Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è furente a causa dello striscione esposto dalla Gradinata Nord in occasione della gara contro il Napoli. “Preziosi prima o poi anche tu morirai, il Genoa mai“, questo il testo dello striscione poco gradito dal presidente: “Non ho fatto ...

Genoa - Preziosi contro i Tifosi : 'Striscione fatto da delinquenti' : un Enrico Preziosi a dir poco furente quello che alla Gazzetta dello Sport commenta l'episodio dello striscione comparso sabato sera a Marassi durante Genoa-Napoli. "Preziosi prima o poi morirai...il Genoa mai!" si leggeva nel lungo lenzuolo esposto lungo la gradinata ...

Genoa in crisi nera : i Tifosi contestano - Juric traballa e Preziosi “cova” nuovi cambiamenti : Il Genoa versa in una situazione molto complessa dopo la sconfitta interna contro il Napoli ieri sera in quel di Marassi Il Genoa non sa più vincere. Due punti nelle 5 gare post-esonero di Ballardini, anche se va detto che alcune di queste sono state partite molto complicate contro squadre di alto livello. Ieri contro il Napoli l’ultima debacle Genoana di Juric, che ha portato i tifosi a contestare pesantemente l’operato del ...

Genoa : i Tifosi contestano Preziosi : ANSA, - GENOVA, 10 NOV - "Preziosi: prima o poi anche tu morirai... Il Genoa mai". Con questo striscione in Gradinata Nord, srotolato prima della partita con il Napoli, gli ultrà del Genoa hanno ...

Inter - oltre 140mila Tifosi a San Siro per Genoa e Barça : tutti i numeri da record : I numeri - riportati dal Corriere dello Sport - dicono tutto: l'Inter ha 39.500 abbonati circa , contro i 30.889 della scorsa stagione e una media spettatori a partita di questo campionato di 61.677 .

Inter - febbre scudetto : sabato con il Genoa previsti più di 65mila Tifosi - : EVENTO PER GLI Inter CLUB - Quello di sabato sarà un match speciale soprattutto per gli Inter Club di tutto il mondo. sabato al Meazza, infatti, arriveranno oltre 21mila soci in rappresentanza di più ...