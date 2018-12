Terremoto Roma | il Sindaco di Gallicano | “Tanta paura | ma senza danni”

meteoweb.eu

: ?? Terremoto a Roma, magnitudo 3.2: epicentro Gallicano. Il sisma 52 minuti dopo mezzanotte - repubblica : ?? Terremoto a Roma, magnitudo 3.2: epicentro Gallicano. Il sisma 52 minuti dopo mezzanotte - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.2 a est di Roma - repubblica : Terremoto a Roma, magnitudo 3.2: epicentro Gallicano [news aggiornata alle 01:45] -

(Di domenica 30 dicembre 2018) La scossa di magnitudo 3.2, verificatasi poco prima dell’una di questa notte, nella zona est dicon epicentro anel Lazio “ha provocato moltama per fortuna al momento non risultano danni e persone né a case, né a edifici pubblici e storici”. Lo riferisce all’Adnkronos ildi, Comune a circa una quarantina di chilometri dalla Capitale, che subito dopo la scossa si è attivato per verificare la situazione.“Il nostro territorio è molto vasto, con 52 km di strade e circa 2000 ettari di territorio, per la maggior parte agricolo, tanto che la scossa non è stata avvertita in modo uguale tra una zona e l’altra del Comune. Subito dopo il sisma – racconta – abbiamo fatto un sopralluogo in diverse aree, compreso quella dell’epicentro, che è stato localizzato nell’area chiamata Acqua Traversa, alla ...