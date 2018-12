Terremoto - scossa di magnitudo 3.2 vicino Roma. L’epicentro a Gallicano : Il sisma è stato segnalato dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 00,52 a 4 chilometri da Gallicano nel Lazio

Terremoto di 3.2 vicino Roma - paura nella Capitale e ai Castelli : Scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 quando erano trascorsi 52 minuti dalla mezzanotte di sabato. L'evento è stato avvertito distintamente soprattutto di chi abita ai piani alti degli...

Terremoto Etna - la senatrice catanese Catalfo : 'Governo vicino' : "Il Governo nazionale ha dato immediata e concreta risposta ai catanesi, dichiarando lo stato di emergenza di 12 mesi per i Comuni etnei colpiti dal sisma e l'immediato stanziamento di 10 milioni per ...

Terremoto Catania : “Governo vicino alla popolazione - lo stato di emergenza primo passo per tornare alla normalità” : “Il Governo nazionale ha dato immediata e concreta risposta ai catanesi, dichiarando lo stato di emergenza di 12 mesi per i Comuni etnei colpiti dal sisma e l’immediato stanziamento di 10 milioni per predisporre le prime attività di soccorso in favore delle popolazioni colpite dall’evento calamitoso. Questo rappresenta il primo passo per tornare alla normalità”. La senatrice catanese del Movimento 5 Stelle, Nunzia Catalfo, commenta così la ...

Etna - Terremoto Catania : l’astronauta Parmitano vicino ai suoi concittadini “cututtuucori” : “Sono certo che con millenaria resilienza, forza e solidarietà i miei concittadini supereranno anche questa difficile prova di amore verso la nostra terra: la sua feroce bellezza ha, a volte, un’anima infuocata e incontrollabile. vicino a voi“: lo ha scritto ieri su Twitter Luca Parmitano, originario di Paternò (Catania). L’astronauta ESA si sente vicino ai suoi concittadini “cututtuucori” (con tutto il ...

Terremoto Catania - Conte : “Vicino alle popolazioni”. Di Maio : “Domani sarò in Sicilia” : Domani il vicepremier sarà in Sicilia per vedere di persona i danni causati dal Terremoto: "La Protezione Civile sta valutando l'entità dei danni". Matteo Salvini ringrazia i soccorritori con un post su Twitter. Stesso il pensiero di Mara Carfagna che scrive: "Vicini alle comunità in questo giorno di festa".Continua a leggere

Etna - Terremoto Catania : il premier Conte “vicino alle popolazioni” colpite : “Vicino alle popolazioni del catanese per il terremoto di stanotte. Seguo gli sviluppi in costante contatto con il capo della Protezione civile Borrelli e con il sottosegretario Vito Crimi. Ringrazio la macchina dei soccorsi che si è subito mobilitata e auguro ai feriti una pronta guarigione“: lo si legge sul profilo Twitter di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio. L'articolo Etna, terremoto Catania: il premier Conte ...

Terremoto Catania - una scossa fortissima : 7°/8° grado Mercalli vicino l’epicentro - gli esperti lanciano un nuovo allarme per le prossime ore [FOTO e MAPPE] : 1/36 ...

Terremoto in Sicilia - Etna : forte sisma vicino Catania. Crolli e lesioni in provincia - 26 dicembre 2018 : Un Natale da dimenticare per la Sicilia a seguito del risveglio dell'Etna che, più delle altre volte, sta facendo tremare non poco tutto il catanese. Sono centinaia le scosse di Terremoto che si...

Terremoto - scossa nelle Isole Eolie : epicentro vicino Lipari [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3 - 5 vicino a Palermo : Trema la terra in Sicilia. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,5 è stata registrata stamani alle 5.14 a Vangi, in provinia di Palermo, a una profondità di soli 3,5...

Emilia Romagna : moderata scossa di Terremoto nella notte vicino Bologna - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 3 dicembre 2018, esattamente alle 01.06, in Emilia Romagna sull'Appennino bolognese. Stando ai dati giunti dai sismografi...