Terremoto a Roma | scossa avvertita nella capitale - 30 dicembre 2018 | dati INGV

Terremoto - paura a Roma nella notte : scossa sismica scuote la Capitale

Roma - scossa di Terremoto magnitudo 3.5 : scossa di terremoto di magnitudo 3.5 poco prima dell'una a Roma. La stima dell'intensità della scossa è provvisoria con l'Ingv che la colloca fra 3 e...

Terremoto - tre scosse nel cuore dei Balcani : epicentro tra Serbia e Romania - paura a Belgrado e Timi?oara

Terremoto - paura al Centro/Nord nel giorno del Solstizio d’Inverno : forte scossa tra Marche e Romagna - avvertita anche in Umbria e Toscana [LIVE] : paura al Centro/Nord Italia nel pomeriggio del Solstizio d’Inverno: pochi minuti fa, precisamente alle 18:50, una scossa di Terremoto di magnitudo stimata preliminarmente 4.0 dall’INGV, ha scosso l’area settentrionale della Provincia di Pesaro e Urbino, vicino al confine con l’Emilia Romagna e con San Marino. La scossa è stata avvertita anche nelle zone interne della Toscana e nell’Umbria settentrionale. Al momento ...

Forte boato avvertito a nord di Roma : paura a Civitavecchia. Nessun Terremoto rilevato. : Un nuovo boato è stato avvertito poco fa nel Lazio, questa volta in particolare nell'area a nord della capitale (dopo l'evento di pochi giorni fa). Numerose segnalazioni stanno giungendo in...

Terremoto - scossa nel mar Tirreno : epicentro tra la Sardegna e Roma

Emilia Romagna : moderata scossa di Terremoto nella notte vicino Bologna - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 3 dicembre 2018, esattamente alle 01.06, in Emilia Romagna sull'Appennino bolognese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto Rimini - il rischio sismico della Romagna : una storia costellata di sismi anche forti : Il Terremoto di magnitudo 4.2 che ieri ha colpito Rimini non sorprende chi conosce la storia e la geologia della zona adriatica. Lo schema di Figura 1 mostra la parte più esterna dell’Appennino (in marrone) ed i sistemi tettonici ad essa collegati. Misure tramite stazioni permanenti GPS indicano chiaramente come questa parte esterna della catena appenninica (detta “adriatica”) si muova più rapidamente (3-5 mm/anno) della sua ...

Terremoto M 4.2 A RIMINI : NUOVE SCOSSE IN ROMAGNA?/ Ultime notizie - l'esperto Ingv 'poco probabile' - IlSussidiario.net : Emilia Romagna, TERREMOTO M 4.2 a RIMINI: trema tutta la Riviera. Ultime notizie, esperto Ingv smentisce NUOVE possibili repliche.

Terremoto : scossa di magnitudo 4.2 a Santarcangelo di Romagna. La situazione aggiornata : Notizia aggiornata alle ore 8,29 del 19 novembre 2018*. Una scossa di Terremoto di magnitudo compresa tra 4.2 secondo una stima preliminare si è verificate alle ore 13.48 nella zona di Rimini (con epicentro a Santarcangelo di Romagna). I sismografi Ingv hanno registrato l'origine dell'evento a una profondità di 43,4 chilometri. Sono in corso verifiche di eventuali danni. La scossa è stata ...

Terremoto avvertito ad Arezzo. L'epicentro in Romagna - magnitudo 4.0 : Una potente scossa di Terremoto con epicentro nella Riviera romagnola che si è verificata oggi alle 13,48 è stata avvertita distintamente anche in alcune parti della provincia di Arezzo. Le coordinate ...

Terremoto - scossa 4.2 in Emilia : epicentro a Santarcangelo di Romagna. L'esperto : «Ci saranno sicuramente repliche» : Una forte scossa di Terremoto con magnitudo provvisoria tra 4.1 e 4.6 a Rimini poi confermata in 4.2 dall'Ingv è stata avvertita intorno alle 13.48 in Emilia Romagna e Marche, molto...

