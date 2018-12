Terremoto a Roma | paura nella notte Ancora scosse sull' Etna

Terremoto a est di Roma : Roma , 30 dic, AdnKronos, - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella zona est della provincia di Roma , alle 00:52. Non si hanno notizie di danni a persone o cose, anche se la ...

Terremoto Roma - il Sindaco di Gallicano : “Tanta paura - ma senza danni” : La scossa di magnitudo 3.2, verificatasi poco prima dell’una di questa notte, nella zona est di Roma con epicentro a Gallicano nel Lazio “ha provocato molta paura ma per fortuna al momento non risultano danni e persone né a case, né a edifici pubblici e storici”. Lo riferisce all’Adnkronos il Sindaco di Gallicano, Comune a circa una quarantina di chilometri dalla Capitale, che subito dopo la scossa si è attivato per ...