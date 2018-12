Tennis - Roger Federer non esclude il ritiro nel 2020 : “Non so se giocherò un altro anno - ne discuterò con il mio team” : Una notizia che potrebbe turbare gli appassionati di Tennis e i tifosi dello svizzero Roger Federer. Il fuoriclasse del Tennis mondiale, attualmente n.3 del ranking, sta pensando, forse per la prima volta, se continuare nell’attività che tante gioie gli ha regalato: 20 Slam e 99 titoli in carriera sono cifre impressionati. Ed ecco che, nel corso della Hopman Cup a Perth (Australia), torneo/esibizione a squadre funzionale alla preparazione ...

FEDERER SI RITIRA NEL 2020? / Tennis - Re Roger apre all'addio : 'Vedremo se ci sarà una prossima stagione' : FEDERER si RITIRA nel 2020? Tennis, Re Roger apre all'addio: 'Vedremo se ci sarà una prossima stagione'. Poi tranquillizza i fan...

Tennis - Roger Federer e l’ipotesi ritiro : “non so se ci sarà una stagione 2020” : Roger Federer sta pensando al ritiro, dopo l’annata 2019 prenderà una decisione importante per la sua immensa carriera Roger Federer è impegnato nella Hopman Cup in quel di Perth. Il campione svizzero, ha rilasciato un’intervista prima di un allenamento ai microfoni di SRF, nella quale lascia intendere l’ipotesi di un ritiro al termine dell’annata che sta per iniziare: “ho un’idea di quale sarà il mio planning ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams le stelle a Perth con il pensiero a Melbourne : Che lo spettacolo abbia inizio! Dal 29 dicembre al 5 gennaio il cemento di Perth sarà teatro di grandi sfide tra i grossi calibri del Tennis mondiale. La Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione con due singolari (maschile e femminile) ed un doppio misto, è pronta per regalare spettacolo in vista di quel che sarà tra alcune settimane a Melbourne (Australia). Ci si riferisce agli Australian Open, previsti dal 14 al ...

Tennis : Roger Federer al Roland Garros 2019? Dipenderà come reagirà il suo fisico nei Masters1000 americani : Roger Federer e il Roland Garros, un amore che non è mai stato dimenticato. Un rapporto da sempre complicato quello dello svizzero con la terra rossa, vuoi per un Rafael Nadal dominante su questa superficie e vuoi perché il suo gioco ha sempre fatto fatica ad adattarsi completamente allo Slam parigino, anche se nel 2009 il trionfo arrivò battendo il giustiziere di Rafa, ovvero lo svedese Robin Söderling. Sono tre anni ormai che l’elvetico ...

Tennis : Roger Federer al Roland Garros 2019? Dipenderà come reagirà il suo fisico nei Masters1000 americani : Roger Federer e il Roland Garros, un amore che non è mai stato dimenticato. Un rapporto da sempre complicato quello dello svizzero con la terra rossa, vuoi per un Rafael Nadal dominante su questa superficie e vuoi perché il suo gioco ha sempre fatto fatica ad adattarsi completamente allo Slam parigino, anche se nel 2009 il trionfo arrivò battendo il giustiziere di Rafa, ovvero lo svedese Robin Soderling. Sono tre anni ormai che l’elvetico ...

Tennis - Richard Krajicek : “Novak Djokovic è il migliore di sempre non Roger Federer” : Il tema del migliore di sempre è particolarmente ricorrente nel mondo dello sport. I dualismi tra Pelé e Maradona o tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo nel calcio sono all’ordine del giorno. Ogni epoca ha avuto un campione e il gioco del confronto tra quello che c’è stato prima anima spesso il dibattito. Accade lo stesso nel Tennis in un’epoca molto particolare in cui i campioni di una certa levatura sono ben tre: lo svizzero ...

Tennis : Rafael Nadal annuncia che prenderà parte al torneo di Barcellona nel 2019. Roger Federer potrebbe tornare sulla terra : Siamo nella breve pausa invernale del Tennis mondiale e il 2018 è andato in archivio con qualche infortunio di troppo. Uno su tutti, quello di Rafael Nadal, costretto a saltare l’ultima parte di stagione e a subire un intervento chirurgico alla caviglia. Lo spagnolo, per questo, si è visto scavalcare dal serbo Novak Djokovic in vetta al ranking ATP, autore di una seconda metà d’anno fantastica, suggellata dai trionfi a Wimbledon e ...

Tennis - Adriano Panatta su Roger Federer : “Il migliore di tutti - l’unico che avrebbe potuto giocare con le racchette di legno” : Quando si parla di Roger Federer si rischia spesso di essere banali. Lo svizzero, che da oltre un decennio continua a caratterizzare il mondo del Tennis, è forse il giocatore che più di altri è riuscito a mettere d’accordo tutti nel complicato connubio tra stile e concretezza. Vincere con genialità non è facile. L’elvetico è stato capace di creare sul campo questo magico mix ed ecco che la folta schiera di tifosi al suo seguito hanno ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams daranno il via alla loro stagione in Australia : Il Tennis per alcuni giorni si prenderà una pausa. Dopo la Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia, a Lille, vinta dai croati, il mondo di racchetta e pallina tornerà a monopolizzare la scena a cavallo della chiosa del 2018 e dell’inizio del 2019. E’ proprio pensando a quel periodo che è giusto parlare della Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione che dà il via all’attività agonistica di ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Roger Federer vola alle semifinali da leader! Kevin Anderson battuto ma comunque qualificato : Va in archivio la quinta giornata delle ATP World Tour Finals 2018 a Londra. In scena sul veloce indoor della O2 Arena l’ultima tornata di incontri del “Lleyton Hewitt Group” e le attese erano tutte per Roger Federer che, dopo diverso tempo, arrivava all’ultimo incontro del Masters senza avere la certezza di essere qualificato. Tuttavia prima che lo svizzero entrasse in campo un altro match precedeva l’esibizione ...

Tennis - Atp Finals 2018 : Roger Federer si qualifica in semifinale se…Tutte le possibili combinazioni : Roger Federer è con le spalle al muro alle ATP Finals 2018 che si stanno disputando alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna). Lo svizzero, infatti, dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro Nishikori è riuscito a riscattarsi battendo Thiem ma oggi è obbligato a fare risultato contro Kevin Anderson (ore 21.00) se vuole proseguire la propria avventura nel torneo di fine stagione. Il Maestro si assicurerebbe il passaggio del turno ...

Tennis - ATP Finals Londra 2018 : Roger Federer chiamato ad evitare una clamorosa eliminazione : Andrà in scena oggi a Londra la quinta giornata delle ATP Finals: ultimo turno del round robin per il Gruppo Lleyton Hewitt, che emetterà i suoi verdetti: non prima delle ore 15.00 spazio alla sfida tra l’austriaco Dominic Thiem ed il giapponese Kei Nishikori, mentre non prima delle ore 21.00 lo svizzero Roger Federer affronterà il sudafricano Kevin Anderson. La sfida pomeridiana vedrà di fronte l’austriaco, già spalle al muro dopo ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Roger Federer si riscatta contro Dominic Thiem - Anderson strapazza Nishikori : Terza giornata di incontri nelle ATP Finals 2018 di Londra (Gran Bretagna). In scena quest’oggi il secondo turno delle partite del “Lleyton Hewitt Group” e grande attesa c’era per Roger Federer. Lo svizzero, che aveva perso all’esordio malamente contro il giapponese Kei Nishikori, era atteso alla prova d’appello contro l’austriaco Dominic Thiem. Il n.3 del mondo non ha avuto pietà e in 1 ora e 8 minuti di partita si ...