Tennis | Paolo Lorenzi e Gianluigi Quinzi escono di scena nell’ultimo turno delle

(Di domenica 30 dicembre 2018) Niente da fare perimpegnati nell’ultimoqualificazioni dell’ATP di Doha (Qatar) e di Pune (India). I nostri due portacolori, pur lottando, si sono dovuti arrendere al lituano Ricardas Berankis (n.117 ATP) e al canadese Felix Auger-Aliassime (n.109 ATP), di cui si parla un gran bene, essendo un classe 2000 di talento.Il senese è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 7-6 (4) in un confronto nel qualeè stato obbligato sempre all’inseguimento, finendo per alzare bandiera bianca. Nel primo parziale l’incidenza del servizio dell’azzurro fatica a trovare la giusta continuità. La potenza in risposta dell’avversario costringeagli straordinari e a recuperi non sempre agevoli. Le tre palle break annullate nei primi quattro game lo dicono chiaramente. Tuttavia l’italiano ha sulla racchetta ...