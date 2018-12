Tennis | Olympia show ad Abu Dhabi | la figlia di Serena Williams dolcissima a bordo campo

sportfair

: Serena Williams: 'Mia figlia Olympia mi fa credere di più in me stessa' - TennisWorldit : Serena Williams: 'Mia figlia Olympia mi fa credere di più in me stessa' -

(Di domenica 30 dicembre 2018) WTA –Ohanian,die di Alexis Ohanian, ha seguito la madre sino ad AbuAlexis Ohanian e la piccolahanno iniziato a seguire mammain giro per il tour WTA. La nuova stagione per lata americana è partita da Abu, dove è stata impegnata assieme alla sorella Venus. Ebbene, la piccolaha fatto il tifo per mamma e zia a, seguendo con attenzione l’incontro sotto l’occhio attento del padre. Ecco il video delladiche ha intenerito i fan:was too cute cheering on Momma @and Auntie @Venusesin AbuMore Social —> (: @alexisohanian) pic.twitter.com/1lZJ6m81vP— WTA (@WTA) 29 dicembre 2018L'articoload Abu: ladiVIDEO sembra ...