Tennis | il 2019 di Fabio Fognini Sarà la volta buona per l’agognata top10?

Tennis - Hopman Cup 2019 : Germania e Svizzera battono Spagna e Gran Bretagna 3-0 - sigillo di Federer : Due sfide senza storia quelle andate in scena oggi per la Hopman Cup di Tennis: la Svizzera di Belinda Bencic e Roger Federer ha strapazzato 3-0 la Gran Bretagna di Cameron Norrie e Katie Boulter, mentre la Germania di Angelique Kerber e Alexander Zverev ha regolato con il medesimo punteggio la Spagna di Garbine Muguruza e David Ferrer. Entrambe le Nazioni vincitrici vanno in testa ai rispettivi gironi, essendo questa per loro la prima ...

Tennis - ATP Pune 2019 : Simone Bolelli si qualifica per il tabellone principale - battuto l’austriaco Ofner : Inizia bene la nuova stagione di Simone Bolelli, che proverà nel 2019 a rientrare tra i primi cento al mondo (al momento è numero 145): l’azzurro centra la qualifica al tabellone principale del torneo ATP 250 di Pune. Sul cemento indiano, dopo l’affermazione di ieri sul canadese Brayden Schnur, oggi Bolelli supera, sempre in due set, l’austriaco Sebastian Ofner. Il Tennista italiano, testa di serie numero 5 del tabellone ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : vittorie di Gran Bretagna ed Australia nella prima giornata : giornata di apertura alla RAC Arena di Perth (Australia) della 31esima edizione della Hopman Cup, torneo/esibizione di Tennis riservato a otto selezioni nazionali raggruppate in due gironi. A dare inizio alle danze sono stati i confronti tra Gran Bretagna e Grecia (gruppo B) e tra Australia e Francia (gruppo A). nella sessione diurna sono stati i britannici ad imporsi 2-1 contro gli ellenici frutto delle vittorie di Cameron Norrie (n.91 del ...

Calendario Wta Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Oggi parte la Stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale tocca come al solito alla Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre il 31 dicembre scatterà anche il Calendario WTA in Asia ed Oceania. Tra il 13 ed il 19 maggio 2019 spazio agli Internazionali d’Italia che, come da diversi anni ormai, saranno un evento combined, mentre il circuito femminile tornerà in Italia dal 22 al 29 luglio con il torneo di ...

Tennis - WTA Shenzen 2019 : presenti Maria Sharapova e Caroline Garcia. Nessuna azzurra in tabellone : La stagione 2019 del Tennis è ormai alle porte e nelle prime settimane di gennaio si terranno una serie di tornei utili per preparare al meglio il primo grande appuntamento dell’anno, gli Australian Open. Proprio in vista dello Slam australiano il circuito WTA fa tappa in Cina con il torneo di Shenzen e sono tante le protagoniste attese sul cemento asiatico. Non ci sarà la vincitrice della passata stagione, la rumena Simona Halep. La ...

Tennis - calendario 2019 : le date e il programma di tutti i tornei Atp e Wta. C’è la nuova Coppa Davis : Domani scatterà la stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale tocca come al solito alla Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre il 31 dicembre scatteranno anche i calendari ATP e WTA in Asia ed Oceania. Tra il 13 ed il 19 maggio 2019 spazio agli Internazionali d’Italia che, come da diversi anni ormai, saranno un evento combined, mentre il circuito femminile tornerà in Italia dal 22 al 29 luglio con il ...

Tennis - il 2019 dell’Italia : tra conferme - consacrazioni attese e volti nuovi in campo femminile : L’anno che sta ormai volgendo al termine è stato incredibile per il Tennis italiano. In campo maschile si sono raggiunti traguardi che sembravano inarrivabili e anche tra le donne la sola Camila Giorgi ha contribuito a rendere il 2018 eccezionale con alcune straordinarie prestazioni. Si riparte dall’avere due italiani tra i primi venti del mondo: Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Il primo è la punta di diamante di tutto il Tennis ...

Tennis - Federer pronto a stupire ancora : “Spero in un grande 2019” : Roger Federer si prepara a ripartire in un 2019 dal quale il Tennista svizzero si aspetta molto, cercando l’assalto alla vittoria numero 100 in carriera Roger Federer è pronto a ripartire. Dopo aver chiuso il 2018 un po’ in affanno, il campione svizzero si prepara a tornare in campo nel nuovo anno, difendendo punti importanti in Australia. Il primo impegno sarà però un’esibizione a Perth contro Serena ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams le stelle a Perth con il pensiero a Melbourne : Che lo spettacolo abbia inizio! Dal 29 dicembre al 5 gennaio il cemento di Perth sarà teatro di grandi sfide tra i grossi calibri del Tennis mondiale. La Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione con due singolari (maschile e femminile) ed un doppio misto, è pronta per regalare spettacolo in vista di quel che sarà tra alcune settimane a Melbourne (Australia). Ci si riferisce agli Australian Open, previsti dal 14 al ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il Tennis, dopo alcune settimane di pausa, sta per tornare. A dare il via alla prossima stagione, con un appuntamento a cavallo tra fine 2018 ed inizio 2019 è la Hopman Cup, competizione a squadre in un format di pura esibizione funzionale ai Tennisti che guardano il primo Slam dell’annata, ovvero gli Australian Open (14-27 gennaio). La sede sarà Perth (Australia) e ci saranno dei grossi calibri tra i partecipanti. Sul cemento australiano, ...