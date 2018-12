Tempesta tropicale Filippine | alluvioni e frane | 22 morti

Tempesta tropicale Toraji : frana uccide 13 persone in Vietnam : Una frana innescata dalle intense precipitazioni generate dalla Tempesta tropicale Toraji ha provocato la morte di almeno 13 persone in Vietnam: secondo un funzionario della protezione civile della provincia di Khanh Hoa circa 600 soldati sono stati mobilitati per la ricerca dei dispersi e per evacuare la popolazione dalle zone a rischio. La frana ha fatto crollare diverse case seppellendo gli occupanti in diversi villaggi di Nha Trang. La ...

Maltempo in Messico : la Tempesta tropicale “Vicente” provoca 11 morti : La tempesta tropicale “Vicente” ha provocato finora 11 morti (tra cui 7 bambini) in Messico, ed in particolare nello Stato di Oaxaca. Il Coordinamento statale della protezione civile di Oaxaca ha reso noto che le intense precipitazioni che hanno accompagnato la tempesta hanno provocato l’esondazione di fiumi e inondazioni che hanno isolato numerosi villaggi. Evacuati gli abitanti di Tuxtepec e Valle Nacional. L'articolo ...

