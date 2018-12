Teatro | i migliori spettacoli del 2018

ilfattoquotidiano

: #TEATRO, IL MEGLIO DEL 2018 Attenzione: non si tratta di spettacoli convenzionali [DAL BLOG - di Adriano Ercolani] - ilfattoblog : #TEATRO, IL MEGLIO DEL 2018 Attenzione: non si tratta di spettacoli convenzionali [DAL BLOG - di Adriano Ercolani] - giuseppe_leanza : 'L'Amico di Papa' ' @TeatroMuse Disponibile da stasera 30 dicembre 2018 la #fotogallery in #slideshow delle miglior… - l_scatto : 'L'Amico di Papa' ' @TeatroMuse Disponibile da stasera 30 dicembre 2018 la #fotogallery in #slideshow delle miglior… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Nell’anno che volge al termine, ho visto decine diteatrali (principalmente a Roma): molti mi hanno lasciato indifferente, alcuni mi hanno irritato, alcuni sono stati passabili. Ben pochi sono quelli che mi hanno colpito. Mi sembra giusto parlarvene, con una avvertenza: non si tratta diconvenzionali.In primo luogo, segnatevi questi nomi:delle Stanze Segrete e Ennio Coltorti. Se volete vedere cosa è un vero spettacolo teatrale, recatevi in quella minuscola stanza di Trastevere e vivrete il miracolo di vedere Friedrich Nietzsche impazzire di dolore davanti ai vostri occhi. Devo senza dubbio segnalare Marco Cavalcoli, attore dalla spiccata versatilità, apprezzato in duecompletamente diversi: Santa Rita & The Spiders from Mars (alValle, in occasione della bella mostra dedicata a Paolo Poli), in cui si divide nella perfetta ...