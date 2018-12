Teatro Eliseo Miseria e nobiltà | una storia attuale Recensione

Al Teatro Eliseo va in scena l'Imperatore : la storia fa spettacolo : Un Teatro che si trasforma nell'aula di un tribunale e autentici professionisti del diritto convocati per discutere su una non facile questione: Ovidio vs Augusto Imperatore, colpevole o innocente? ...

Casting per eventi musicali e per uno spettacolo del Teatro Eliseo di Roma : Casting aperti per la ricerca di vari musicisti che si dedichino stabilmente ad accompagnare musicalmente su Roma gli eventi e le serate di una attrice e cantante, entrando così a far parte del suo cast artistico. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici di livello professionistico per il Teatro Eliseo di Roma, per la messa in scena di un interessante spettacolo dal titolo La commedia del Gaetanaccio. eventi ...