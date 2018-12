Tastiera meccanica gaming | quale comprare

Viper V770 : la Tastiera meccanica di Viper Gaming : Per la nostra rubrica “Recensioni” abbiamo oggi in prova la tastiera meccanica Viper V770, che abbiamo presentato su Instagram. Andiamo a scoprirla insieme! Unboxing La confezione è molto curata e consiste di una scatola con i dettagli, le principali funzioni della tastiera e una grafica accattivante. Il prodotto viene confezionato con materiale per assorbire gli urti, sacchetti per non danneggiare nel trasporto la tastiera e il poggia-polsi e ...

Tastiera meccanica - perché preferirla e quale comprare : Per decenni hanno affollato i corridoi della memoria, ricordo di un’epoca in cui i pc erano scatoloni e gli schermi ultrapiatti fantascienza che neanche Star Trek. Oggi le tastiere meccaniche sono tornate. Soprattutto grazie al gaming: i giocatori le preferiscono perché sono più affidabili rispetto alle più diffuse tastiere a membrana. Economiche da produrre, resistenti alla sporcizia, queste ultime costituiscono oggi lo standard. I tasti ...

Razer BlackWidow Elite - l’ultima generazione della Tastiera meccanica di Razer corregge i piccoli difetti del passato : La Razer BlackWidow Elite è una delle più recenti aggiunte alla famiglia di tastiere meccaniche da gaming di Razer, caratterizzata da un design con switch esposti, simile a quanto visto con la BlackWidow X, e dalla presenza nella parte superiore destra di appositi tasti per le funzioni multimediali ed una ghiera utilizzabile per regolare il volume, ma configurabile per molteplici funzionalità. Il modello che abbiamo avuto modo di provare nel ...

Razer annuncia BlackWidow Lite - una Tastiera meccanica studiata per il lavoro e il gioco : Razer annuncia Razer BlackWidow Lite, una tastiera meccanica studiata per il lavoro ed il gioco.La BlackWidow Lite offre le elevate prestazioni di una tastiera meccanica gaming Razer in un profilo elegante e minimalista adatto all'ambiente professionale. Dotata degli Orange Mechanical Switch di Razer dal feedback tattile praticamente silenzioso, Razer BlackWidow Lite garantisce la migliore esperienza di digitazione possibile pur essendo ...

