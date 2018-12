Superbike | Calendario Mondiale 2019 | le date e il programma dei 13 Gran Premi Come

oasport

: WSBK: Laguna Seca torna in calendario: Ufficializzato il calendario 2019: il tracciato californiano rientra nelle 1… - fmimolise : WSBK: Laguna Seca torna in calendario: Ufficializzato il calendario 2019: il tracciato californiano rientra nelle 1… - conciarellirob1 : Superbike, c'è il calendario ufficiale: confermata Laguna Seca - SportmediasetTGCOM24 -

(Di domenica 30 dicembre 2018) L’anno solare 2018 sta per esaurirsi ed è giunto il momento di proiettarci alla prossima stagione del, che comincerà a partire dal 22 febbraio con la prima tappa a Phillip Island, in Australia. L’annatavedrà unade novità per quanto riguarda il format dei weekend di gara, infatti si disputeranno tre manche per ognio. L’esordio del nuovo format, che prevede gara-1 il sabato alle ore 14.00, gara-2 domenica alle ore 11.00 in formato sprint e gara-3 alle ore 14.00 con le stesse modalità della corsa del giorno prima (Dorna non ha ancora comunicato l’assegnazione del punteggio nella nuova gara), avverrà a Phillip Island nel weekend 22-24 febbraio.Confermati i duein suolo italiano, con il circus che farà tappa a Imola dal 10 al 12 maggio e a Misano dal 21 al 23 giugno. Complessivamente sono 13 le tappe previste per ...