Spot con Enrica Bonaccorti su cause per danni medici | Rai e Mediaset lo sospendono

Anche i fratelli braidesi Don Gilberto e Don Giorgio Garrone protagonisti in tv con lo Spot Cei : Torna la campagna di comunicazione CEI per le Offerte Insieme ai sacerdoti. Protagonista degli spot, pianificati su stampa, web e tv, Don Diego Conforzi , giovane parroco romano di S.Ugo, seguito ...

Rai sospende Spot con Enrica Bonaccorti su risarcimenti per malasanità : È polemica per lo spot, con protagonista Enrica Bonaccorti, di una società privata (Obiettivo risarcimento), trasmesso in prima serata anche dalla Rai, sui risarcimenti per presunti errori sanitari negli ospedali. Le proteste, arrivate nelle scorse ore da più fronti, sindacali e non, per il momento hanno portato alla sospensione "in via cautelativa" da parte della tv pubblica della pubblicità in questione. La Federazione nazionale degli ...

Spot contro la malasanità : i medici insorgono - la Rai sospende la messa in onda : Polemica contro uno Spot che promuove i ricorsi contro la malasanità: un coro di proteste si è sollevato dal mondo dei medici, tanto da convincere la Rai a sospendere "in via cautelativa" la messa in onda della pubblicità in questione.Una lettera della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) è stata recapitata alla Commissione parlamentare di Vigilanza Rai contro la messa in onda, anche sulle reti del servizio ...

Risarcimenti malasanità : scoppia il caos sullo Spot. I medici contro la Rai : Intanto, però, il caso diventa politica: 'Cosa c'entra l'Iap?', ha chiesto su Twitter il deputato dem Michele Anzaldi, segretario della Commissione Vigilanza Rai, 'la Rai deve chiedere un'inchiesta ...

"Obiettivo Risarcimento" - la Rai sospende lo Spot contro la malasanità dopo le proteste dei medici : ... quante vite vengono salvate ogni giorno, quanta qualità c'è nella sanità italiana, che mette il nostro Paese al terzo posto nel mondo?'. Allo stesso tempo, conclude la nota, 'non sento mai parlare ...

Kingdom Hearts 3 : tre nuovi Spot TV giapponesi si concentrano sui personaggi - le battaglie e la storia : Kingdom Hearts 3 è senza dubbio uno dei giochi più attesi per l'inizio del 2019 e, mentre i fan aspettano il nuovo capitolo della saga, ecco che Square Enix pubblica tre nuovi filmati.Come riporta Siliconera, si tratta di tre spot per la TV giapponese. In questo caso Square Enix ha voluto condividere i video focalizzati sui personaggi, le battaglie e la storia di Kingdom Hearts 3."Friends"Read more…

Mamma ho perso l'aereo : lo Spot con Kevin McCallister in versione 40enne - Video : Uno spot a dir poco geniale è stato realizzato in queste ore con protagonista l'attore Macaulay Culkin, meglio noto per essere Kevin McCallister nel film Mamma ho perso l'aereo. In questi giorni, infatti, in rete e sui social sta spopolando il Video in cui si vede l'attore reinterpretare alcune delle scene storiche del film che lo ha visto protagonista circa trent'anni fa. Lo spot di Kevin McCallister di 'Mamma ho perso l'aereo' in versione ...

Juve-Roma si avvicina : DAZN lancia Spot in stile Rocky con Chiellini e Pastore : Sarà DAZN a trasmettere il big match di sabato tra Juventus e Roma: ora è in onda lo spot con protagonisti Chiellini, Pastore e Adriano L'articolo Juve-Roma si avvicina: DAZN lancia spot in stile Rocky con Chiellini e Pastore è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I fan di Shadowhunters contro Freeform - non bastava la cancellazione : polemica su uno Spot di Toy Story : Oltre al danno, la beffa: i fan di Shadowhunters non perdonano la Freeform per l'ultima 'trovata' del network. Il pubblico della serie tv ha combattuto duramente per salvare lo show dalla cancellazione. Il canale americano ha infatti deciso di non rinnovarlo per una quarta stagione, ponendo fine all'adattamento televisivo della saga letteraria. Tuttavia, quando il network americano Freeform ha mandato in onda il film Toy Story, i fan di ...

Casting per il film 'Pinocchio' - con Roberto Benigni - e per uno Spot televisivo a Roma : Selezioni in corso per la ricerca di nuove comparse per il film 'Pinocchio', diretto da Matteo Garrone. Si cercano anche attori, attrici e comparse per uno spot televisivo nazionale per la promozione di un nuovo accessorio per smartphone, le cui riprese verranno effettuate nei pressi di Roma. 'Pinocchio' Casting tuttora aperti per il film dal titolo 'Pinocchio', diretto dal celebre regista Matteo Garrone e con Roberto Benigni nel ruolo di ...

Primo Spot de La Compagnia del Cigno - al via dal 7 gennaio su Rai1 con Alessio Boni e 7 giovani talenti (video) : La prima produzione originale del nuovo anno in onda su Rai1 è La Compagnia del Cigno, la serie ideata da Ivan Cotroneo e scritta con Monica Rametta (storica coppia già dietro altri successi come Tutti pazzi per amore) che debutta lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019 in prima serata con le prime due puntate. Prodotta da Indigo Film e Rai Fiction, in collaborazione con il Comune di Milano, la serie è diretta dallo stesso Cotroneo e composta da ...

Spotorno : nuovo appuntamento di Nati per leggere con " Leggere è essenziale ed educare alla lettura sin da piccolissimi è un nostro ... : Venerdì 14 dicembre si terrà nella Biblioteca Civica di Spotorno un nuovo appuntamento di "Nati per Leggere", programma nazionale dall'Associazione Culturale Pediatri, dall' Associazione Italiana ...

Offerte Sky prenatalizie a partire da 29 - 90 euro con cinema compreso - Sky Go Plus e Spotify gratis - : Incluso nell'abbonamento ci sarà il pacchetto Sky Sport con due canali per vivere al meglio lo sport di Sky come la Champions e l'europa League. Inoltre si avrà Sky Tv con 8 canali Premium di cinema ...

Alessandra Amoroso nello Spot Pandora con Trova un modo verso Natale 2018 (video) : Alessandra Amoroso nello spot Pandora anticipa il Natale con Trova un modo, ultimo singolo estratto dall'album 10 che ha voluto dedicare al primo decennio di carriera trascorso con la Big Family. Il contributo era atteso da qualche tempo ma sono nelle ultime ore è stato possibile vedere l'artista di Galatina come protagonista dello spot che suggerisce un regalo di Natale molto speciale e dedicato agli accessori. L'artista è già stata ...