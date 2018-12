Sport Invernali | il programma e gli orari delle gare di oggi domenica 30 dicembre Il

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 29 dicembre : tra poco Wierer con Hofer. Paris vince ancora! Federico Pellegrino fuori in semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 29 dicembre). Si preannuncia una giornata davvero molto ricca e avvincente, con tante gare assolutamente da non perdere e che ci regaleranno grandissime emozioni. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà grande protagonista: gli uomini saranno impegnati col superG di Bormio, l’Italia si affida nuovamente a Christof Innerhofer e a Dominik Paris che vogliono regalarci ...

Sport Invernali - il programma e gli orari delle gare di oggi (sabato 29 dicembre). Il calendario e come vederle in tv : oggi sabato 29 dicembre andranno in scena diverse gare sulla neve per una giornata davvero spumeggiante all’insegna degli Sport Invernali che tornano in scena dopo la piccola sosta per le festività natalizie. Lo sci alpino sarà assoluto protagonista con la Coppa del Mondo: gli uomini saranno impegnati col superG di Bormio mentre le donne andranno in scena con lo slalom di Semmering. Incomincerà anche il Tour de Ski, la manifestazione a ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 28 dicembre : DOPPIETTA! Paris precede Innerhofer a Bormio! Ora Federica Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 28 dicembre). Sci alpino show, si torna finalmente sulla neve dopo la breve sosta per le festività natalizie e la Coppa del Mondo torna subito protagonista con due appuntamenti davvero imperdibili in una giornata davvero molto ricca e avvincente in cui ne vedremo delle belle. Gli uomini saranno impegnati nell’entusiasmante discesa libera di Bormio, una grande ...

Italia - è un anno da 7. Sport Invernali e European Championships eccellenti - Molinari super. Ma atletica e sport di squadra… : Il 2018 volge al termine ed è tradizionalmente tempo di bilanci: che anno è stato per lo sport Italiano? Nei grandi eventi stagionali il Bel Paese ha ben figurato. Alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 maturarono 3 medaglie d’oro tutte al femminile, conquistate da Sofia Goggia, Michela Moioli ed Arianna Fontana, e 10 podi complessivi: un bottino superiore alle pessimistiche attese della vigilia che hanno messo in risalto una ...

Sport Invernali - comincia una settimana ricca di appuntamenti : ecco tutti gli eventi in programma : Il programma delle gare settimanali: sci alpino maschile a Bormio, il fondo parte col Tour de Ski da Dobbiaco Sci alpino, sci di fondo e salto con gli sci protagoisti nella settimana di Natale con una serie di appuntamenti di Coppa del mondo. La disciplina regina si divide fra Bormio e Semmering: gli uomini sono impegnati sulla Stelvio in discesa e supergigante, le donne si cimentano in gigante e slalom. Il fondo parte a Dobbiaco con il ...