Southampton-Man City 1-3

Risorge il Manchester City - Southampton battuto 3-1 : Secondo posto prima dello scontro diretto A quattro giorni dallo scontro diretto con il Liverpool, Risorge il Manchester City. La squadra di Guardiola batte a domicilio il Southampton per 3-1, al termine di una partita dominata eppure segnata da un brivido di paura. Dopo l’iniziale vantaggio firmato da David Silva, il giovane regista dei Saints Hojbjerg (lanciato proprio da Guardiola ai tempi del Bayern Monaco) trova il pareggio con una ...

Pronostico Southampton vs Manchester City - Premier League 30-12-2018 e Analisi : Premier League, 20^ giornata, Analisi e Pronostico di Southampton-Manchester City, domenica 30 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Southampton-Manchester City, domenica 30 dicembre. Nel ventesimo turno di Premier League un City in crisi fa visita ai Saints, rinfrancati dagli ultimi risultati che hanno visto la squadra di Ralph Hassenhuttl raccogliere sei punti nelle ultime tre giornate. Reduci da due sconfitte, la squadra di ...

Calciomercato : Gabbiadini ha chiesto la cessione al Southampton e la Fiorentina si frega le mani : Manolo Gabbiadini ha chiesto la cessione al Southampton e la Fiorentina sembra essere interessata all’acquisto del centravanti Manolo Gabbiadini ha le valigie pronte in vista della sessione di Calciomercato di gennaio. Il calciatore ex Napoli sta faticando a trovare ritmo in Premier League, nonostante un discreto finale di stagione nella passata edizione. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l’attaccante del Southampton ...

La Klopp-mania conquista Southampton. In panchina arriva Hasenhüttl : Rispetto agli altri i suoi 51 anni lo fanno sembrare un pivello. E anche il suo modo di fare sembra quello di un ragazzino. Troppo esagitato per essere un gentleman alla Manuel Pellegrini, West Ham, ...

Manchester United - McTominay come Brozovic : fa il… ‘coccodrillo’ ma il Southampton segna [VIDEO] : Il giocatore del Manchester United ha provato a imitare il collega dell’Inter, abbassandosi sotto la barriera prima di una punizione del Southampton Un coccodrillo poco epic, non riuscito ad evitare il gol della squadra avversaria. Nel corso di Southampton-Manchester United, Scott McTominay ha provato ad imitare Marcelo Brozovic prima di una punizione dei Saint, abbassandosi dietro la barriera nella classica mossa resa celebre dal ...

Southampton-Manchester United 2-2 - spettacolo nei primi 45 minuti : gol e highlights : Gol di Bentancur Leggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Juventus 0-1 LIVE. Gol di Bentancur 19:17 1 dic Termina uno splendido primo tempo: squadre nello spogliatoio sul 2-2 19:16 1 dic 46'-HERRERA ...

Southampton Manchester United - il risultato in diretta LIVE : FORMAZIONI UFFICIALI Southampton , 4-2-3-1, : McCarthy; Yoshida, Vestergaard, Stephens, Valery; Hojbjerg, Lemina; Armstrong, Cedric, Redmond; Obafemi. All. Hughes Manchester United , 4-3-1-2, : De ...

Il Manchester City schianta il Southampton (6-1) - Guardiola solo in vetta alla Premier League : Partita dominata Il Manchester City lancia un segnale inequivocabile alla Premier League, e sembra non risentire delle indiscrezioni di Football Leaks 2.0. Il 6-1 con cui gli uomini di Guardiola hanno steso il Southampton è un risultato eloquente, e il fatto che sia la vittoria numero 9 in 11 partite stagionali dice tutto sulla forza dei campioni in carica, ormai arrivati a livelli assoluti per qualità di gioco in entrambe le fasi. Non a caso, ...

