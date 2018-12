Slittino su pista naturale – Tre ore di allenamento per gli azzurri a Nova Ponente domani

Slittino su pista naturale - diciassette i convocati per l’allenamento di Nova Ponente : Allenamento di tre ore a Nova Ponente nella mattina del 31 dicembre: gruppo completo, saranno in diciassette I diciassette atleti della Nazionale di Slittino naturale si ritrovano a Nova Ponente dopo aver partecipato ai campionati italiani disputati a Funes. Lunedì 31 dicembre, nell’ultimo giorno del 2018, gli undici azzurri e le sei azzurre si alleneranno dalle 9 alle 12 sotto la guida di Anton Blasbichler e del suo staff. I ...

Slittino su pista naturale – Assoluti di Villnoess-Funes : Patrick e Mathias Lambacher battono Pigneter/Clara : Patrick e Mathias Lambacher battono Pigneter/Clara negli Assoluti di Villnoess-Funes Si sono aperti a Villnoess-Funes (Bz) i Campionati Italiani Assoluti di Slittino su pista naturale. Nel doppio maschile il successo è andato a Patrick Lambacher e Mathias Lambacher con il tempo di 2’00″12 davanti a Patrick Pigneter e Florian Clara, superati di 55 centesimi, terza posizione per Tobias Mair e Stefan Mair a 7″88. ...

Slittino naturale - i convocati dell’Italia in vista dei campionati nazionali. Allenamento sulla pista che ospiterà i Mondiali : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un Allenamento sulla pista di Latzfons, che ospiterà i Mondiali, in vista dei campionati italiani che si svolgeranno il 29 ed il 30 dicembre a Funes. La seduta è invece in programma mercoledì 27. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian Haselrieder, Mathias Troger, Patrick ...

Slittino su pista naturale – 17 azzurri a Latzfons : la Nazionale si prepara ai campionati italiani di Funes : Giovedì in diciassette a Latzfons, sulla pista che ospiterà i Mondiali: la Nazionale si prepara per i campionati italiani di Funes Saranno in diciassette a Latzfons mercoledì 27 dicembre per un allenamento sulla pista di Slittino naturale che ospiterà i Mondiali. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian Haselrieder, Mathias Troger, Patrick Lambacher, ...

Slittino su pista artificiale - Sandra Robatscher decima a Lake Placid : trionfa la tedesca Eitberger : Brava Robatscher a Lake Placid, l’azzurra è decima nel singolo femminile. Altra tripletta tedesca, vince la Eitberger A Lake Placid arriva il miglior risultato stagionale per Sandra Robatscher nel singolo femminile di Slittino artificiale. Nella quarta tappa di Coppa del mondo, l’ultima in Nord America dopo quelle canadesi di Whistler e Calgary, l’azzurra chiude al decimo posto entrando così per la prima volta nella top ...

Slittino su pista naturale - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’Italia si esalta a Kuehtai. Vincono Lanthaler e Gruber : Inizio scoppiettante, come di consueto, per la Nazionale italiano di Slittino su pista naturale nella prima tappa di Coppa del Mondo svoltasi tra ieri ed oggi in quel di Kuehtai: arrivano subito cinque podi con tre vittorie nelle quattro gare disputate. Al femminile si esaltano Evelin Lanthaler e Greta Pinggera, che proseguono la loro personale sfida tra connazionali: la detentrice della sfera di cristallo batte la campionessa del Mondo per 19 ...

Slittino pista naturale – Pigneter/Clara in testa a pari merito dopo la prima manche : Pigneter/Clara in testa a pari merito con Brueggler/Angerer dopo la prima manche del doppio in Cdm a Kuehtai Patrik Pigneter e Florian Clara comandano la classifica del doppio maschile al termine della prima manche nella gara d’apertura della Coppa del mondo sulla pista austriaca di Kuehtai, in Austria. I due altoatesini hanno concluso con il tempo di 30″03, a pari merito con i padroni di casa Rupert Brueggler e Tobias ...

Slittino su pista naturale - Coppa del Mondo 2018 : in testa Pigneter/Clara a Kuehtai dopo la prima manche del doppio : È iniziata, con un piccolo antipasto, la Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale 2018-2019: a Kuehtai, in Austria, si è disputata la prima manche per quanto riguarda il doppio. Domani in programma tutte le altre prove: singolo maschile, singolo femminile e seconda manche del doppio. In testa troviamo gli azzurri Patrik Pigneter e Florian Clara che, con il tempo di 30″03, sono al comando a pari merito con i padroni di casa Rupert ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018. Dominik Fischnaller : “Mi piace molto questa pista. Sono contento della fase di partenza” : Esordio più che positivo per Dominik Fischnaller nella Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls. Un secondo posto, primo podio stagionale, per l’azzurro nella gara classica del singolo maschile, poi un’ottava piazza nella sprint, che valgono la terza posizione nella classifica generale parziale. Può ritenersi più che soddisfatto l’altoatesino, spesso e volentieri al top sul budello austriaco. “Igls ...

Slittino su pista naturale - gli azzurri si allenano a Bressanone in vista dell’esordio stagionale in Coppa del Mondo : La Nazionale italiana di Slittino su pista naturale si allenerà domani (sabato 3 novembre) a Bressanone. Un appuntamento che fa parte del percorso di preparazione in vista dell’esordio stagionale in Coppa del Mondo, con la prima tappa che si svolgerà l’1 e il 2 dicembre nella località di Kühtai (Austria). Sono nove gli azzurri convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler. In ambito maschile ci saranno Stefan Federer, Simone Gaio, Alex Gruber, ...

Slittino su pista naturale - allenamento a Bressanone per gli azzurri di Armin Zöggeler : Slittino su pista naturale, sabato 27 allenamento a Bressanone per gli azzurri guidati da Zöggeler allenamento a Bressanone per le squadre nazionali di Slittino su pista naturale: il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato per sabato 27 ottobre Florian Clara, Stefan Federer, Simone Gaio, Daniel Gruber, Florian Haselrieder, Patrick Pigneter e Mathias Troger tra gli uomini, mentre tra le donne ci saranno Greta Pinggera, Nadine Staffler ...