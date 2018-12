Slittino naturale | Campionati Italiani | Alex Gruber e Evelin Lanthaler trionfano nel

Slittino naturale - i convocati dell’Italia in vista della ripresa della Coppa del Mondo. Nazionale a ranghi completi - chiamati 17 azzurri : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un allenamento sulla pista di Nova Ponente, che chiuderà l’anno solare 2018: la seduta si terrà infatti dalle 9 alle 12 di domani, lunedì 31 dicembre. Si tratta del primo ritrovo dopo i campionali italiani disputati a Funes. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian ...

Slittino naturale - Campionati Italiani : i Lambacher battono Pigneter/Clara nel doppio : A Villnoess-Funes (Bolzano) sono incominciati i Campionati Italiani di Slittino su pista naturale. Oggi spazio al doppio maschile mentre domani andranno in scena il singolo maschile e il singolo femminile. Patrick Lambacher e Mathias Lambacher sono riusciti nell’impresa di battere Patrick Pigneter e Florian Clara di 55 centesimi (tempo di 2:00.12) mentre al terzo posto si sono piazzati Tobias Mair e Stefan Mair che hanno pagato 7.88 ...

Slittino naturale - i convocati dell’Italia in vista dei campionati nazionali. Allenamento sulla pista che ospiterà i Mondiali : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un Allenamento sulla pista di Latzfons, che ospiterà i Mondiali, in vista dei campionati italiani che si svolgeranno il 29 ed il 30 dicembre a Funes. La seduta è invece in programma mercoledì 27. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian Haselrieder, Mathias Troger, Patrick ...

Slittino su pista naturale - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’Italia si esalta a Kuehtai. Vincono Lanthaler e Gruber : Inizio scoppiettante, come di consueto, per la Nazionale italiano di Slittino su pista naturale nella prima tappa di Coppa del Mondo svoltasi tra ieri ed oggi in quel di Kuehtai: arrivano subito cinque podi con tre vittorie nelle quattro gare disputate. Al femminile si esaltano Evelin Lanthaler e Greta Pinggera, che proseguono la loro personale sfida tra connazionali: la detentrice della sfera di cristallo batte la campionessa del Mondo per 19 ...

Slittino su pista naturale - gli azzurri si allenano a Bressanone in vista dell’esordio stagionale in Coppa del Mondo : La Nazionale italiana di Slittino su pista naturale si allenerà domani (sabato 3 novembre) a Bressanone. Un appuntamento che fa parte del percorso di preparazione in vista dell’esordio stagionale in Coppa del Mondo, con la prima tappa che si svolgerà l’1 e il 2 dicembre nella località di Kühtai (Austria). Sono nove gli azzurri convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler. In ambito maschile ci saranno Stefan Federer, Simone Gaio, Alex Gruber, ...