Slittino – Campionati italiani | Gruber e Lanthaler campioni nel singolo

Slittino naturale - Campionati Italiani : Alex Gruber e Evelin Lanthaler trionfano nel singolo : A Villnoees-Funes (Bolzano) si sono conclusi i Campionati Italiani di Slittino naturale. Nel singolo maschile ha trionfato Alex Gruber, Campione del Mondo in carica che ha sconfitto Patrick Pigneter per appena 30 centesimi mentre in terza piazza troviamo Stefan Federer a 1.21. Al femminile, invece, solito bel duello tra Evelin Lanthaler e Greta Pinggera che si è risolto in favore della prima per 57 centesimi mentre Alexandra Pfattner completa il ...

Slittino naturale - Campionati Italiani : i Lambacher battono Pigneter/Clara nel doppio : A Villnoess-Funes (Bolzano) sono incominciati i Campionati Italiani di Slittino su pista naturale. Oggi spazio al doppio maschile mentre domani andranno in scena il singolo maschile e il singolo femminile. Patrick Lambacher e Mathias Lambacher sono riusciti nell’impresa di battere Patrick Pigneter e Florian Clara di 55 centesimi (tempo di 2:00.12) mentre al terzo posto si sono piazzati Tobias Mair e Stefan Mair che hanno pagato 7.88 ...

Slittino - Campionati Italiani : Dominik Fischnaller - Andrea Voetter e Rieder/Rastner vincono i tricolori : Sulla pista tedesca di Oberhof si sono disputati i Campionati Italiani di Slittino. Al maschile si sono affrontati i cugini Fischnaller, a spuntarla è stato il favorito Dominik che col tempo di 1:26.328 ha battuto Kevin per un decimo esatto. Al femminile, invece, ha dettato legge Andrea Voetter (1:22.990) che ha rifilato due decimi a Verena Hofer, terza Sandra Robatscher (1.23.348) per una tripletta dell’Esercito. Duello emozionante invece ...

Slittino - i convocati dell'Italia per la preparazione in vista dei campionati italiani. Tredici azzurri per la trasferta di Oberhof - rientra ... : Non ci sono feste che tengano, la stagione degli sport invernali prosegue: la Nazionale di Slittino artificiale tornerà al lavoro già domani. Armin Zoeggele

Slittino su pista naturale – 17 azzurri a Latzfons : la Nazionale si prepara ai campionati italiani di Funes : Giovedì in diciassette a Latzfons, sulla pista che ospiterà i Mondiali: la Nazionale si prepara per i campionati italiani di Funes Saranno in diciassette a Latzfons mercoledì 27 dicembre per un allenamento sulla pista di Slittino naturale che ospiterà i Mondiali. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian Haselrieder, Mathias Troger, Patrick Lambacher, ...