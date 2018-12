Simona Ventura vicina a Bettarini e Nicoletta | la decisione che spiazza i fan

Finita la lunga storia con Gerò Carraro - nuovo amore per Simona Ventura : nuovo amore per Simona Ventura. Finita la lunga storia con Gerò Carraro, la presentatrice televisiva, avrebbe un nuovo compagno. Da un mese, la Ventura, farebbe infatti coppia con Giovanni Terzi, giornalista e politico, già ex assessore al Comune di Milano e in Regione Lombardia in quota Forza Italia. Una coppia che sarebbe nata da poche settimane, quindi alle prese con la prova del tempo per capire se siamo di fronti a un “fuoco di paglia o ...

Costantino della Gherardesca : "Simona Ventura a The Voice? Non è un programma mio - le auguro il meglio" : Costantino della Gherardesca è pronto ad accogliere i telespettatori anche nel 2019 alle soglie di Rai 2, rete che ormai lo ospita da anni e in cui il conduttore romano sperimenta format e generi diversissimi tra loro: dai reality Pechino Express e Boss In Incognito, al talent con The Voice, senza dimenticare l'esperienza della divulgazione scientifica insieme ad Eva Riccobono con Eva.Il figlio artistico di Piero Chiambretti si riscopre ...

Francesco Chiofalo : i messaggi di solidarietà di Simona Ventura - Fabrizio Corona - Andrea Cerioli : La notizia del tumore al cervello di Francesco Chiofalo ha scosso le sensibilità di tutti quelli che hanno avuto modo di apprezzarlo durante le sue avventure televisive nelle varie declinazioni di 'Temptation Island'. Anche Fabrizio Corona, assai sensibile a questa spietata malattia, ha voluto far sentire, su Instagram, il proprio sostegno all'ex tentatore del programma di Canale 5: Mi dispiace tanto. Forza non mollare un ca**o. Non ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono fidanzati?/ Dopo Gerò Carraro - spunta il giornalista : Simona Ventura e Giovanni Terzi sono fidanzati? Dopo Gerò Carraro, nella vita della conduttrice spunta il giornalista. Sarà vero amore?

Uomini e Donne - Mennoia contro un’ex tronista? Interviene Simona Ventura : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne fa una rivelazione choc. La Ventura dice la sua Tra poche ore verrà registrata una nuova puntata del Trono Over. Tuttavia l’autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, giusto poco fa, ha fatto una dichiarazione choc su instagram, che ha davvero lasciato di stucco un po’ tutti. Cosa ha detto? La storica autrice del programma ha pubblicato un suo selfie sul social fotografico, e nella didascalia ha ...

Simona Ventura a Sharm El Sheikh/ Capodanno al caldo da single? Gerò Carraro sulla neve : Simona Ventura a Sharm El Sheikh: Capodanno da single o in dolce compagnia per la conduttrice? Gerò Carraro in montagna si gode la neve.

CR4 Alessia Marcuzzi frecciatina a Simona Ventura : Al programma di Piero Chiambretti “CR4 – La Repubblica delle Donne” tra i tanti ospiti c’è stata Alessia Marcuzzi. Chiambretti alla Marcuzzi ha mostrato una clip tratta dai Telegatti del 2002, quando al fianco di Pippo Baudo ha premiato Simona Ventura. In quell’occasione la Ventura aveva completamente snobbato la Marcuzzi che all’epoca aveva già preso la conduzione de Le Iene. Il commento di Alessia Marcuzzi è stato: “Non le andava giù che fossi ...

